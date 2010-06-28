به گزارش خبرنگار مهر، سعید نعمت الله این هفته نگارش دو قسمت پایانی این مجموعه را تمام می‌کند، تصویربرداری مجموعه "زیر هشت" در تهران ادامه دارد.

در مجموعه "زیر هشت" امیر جعفری، پانته‌آ بهرام، آتیلا پسیانی، کامران تفتی، کتایون امیرابراهیمی، آرش مجیدی، مریم بوبانی، آناهیتا افشار و... به ایفای نقش می‌پردازند.

مجموعه "زیر هشت" به تهیه‌کنندگی الهام غفوری در 30 قسمت برای شبکه یک تولید می‌شود. سیروس مقدم کارگردانی مجموعه‌‌های "چاردیواری"، "پیامک از دیار باقی"، "نرگس"، "رستگاران"، "اغما"، "روز حسرت"، "ریحانه"، "روزهای زندگی" و فیلم‌های تلویزیونی "کابوس"، "روز بعد از خوشبختی" و ... را در کارنامه دارد.