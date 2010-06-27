خاکسپاری پیکر آخرین رزمنده عشایر عرب خوزستان در مبارزه با قوای متجاوز انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس طی اطلاعیه ای یاد و خاطره "سید طاهر هاشمی" بزرگ عشیره "سادات آل مهدی" را که در سن 112 سالگی بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت گرامیداشت.

این رزمنده دلاور در جریان مقابله با متجاوزان انگلیسی در سال 1293 شمسی با قوای اعزامی از دربار بریتانیا موسوم به"D" و هنگ "پونا" از هندوستان در حالی که 15 سال بیشتر نداشت به عنوان مسئول تدارکات عشایر عرب خوزستان در این حماسه حضور پیدا کرد.

وی اخیرا در اسفندماه سال 88 با بیان گوشه ای از خاطرات خود در جریان رزمایش بزرگ "گمبوعه" به چگونگی مبارزات مردم دلیر خوزستان پرداخت و با یادآوری رشادتهای عشایر شهید منطقه خواستار تداوم روحیات ضد استکباری در مردم شد.

وی دفاع مقدس عشایر را برگرفته از فرمان تاریخی حضرت آیت الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (رضوان الله علیه) مرجع بزرگ شیعیان در آن زمان دانست و بر نقش گسترده علمای شیعه در نبرد نابرابر با قوای متجاوز انگلیسی تأکید کرد.

در جریان نبرد عشایر قهرمان عرب خوزستان با قوای انگلیسی بیش از هزار تن از نیروهای انگلیسی کشته و نزدیک به 500 تن از عشایر نیز به شهادت رسیدند. در پی این عملیات قوای متجاوز انگلیسی تا روستای "مرید" از توابع خرمشهر عقب نشینی کردند.