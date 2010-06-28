ارسال و پذیرش بار فرودگاهها کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای شرکت فرودگاههای کشور نشان می دهد در دو ماه ابتدای سالجاری در 45 فرودگاه از 54 فرودگاه که دراردیبهشت ماه سال 1389 خدمات مسافری ارائه کرده اند در مجموع 60 میلیون و 154 هزار و 283 کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی 2 درصدی داشته است.

در دو ماهه نخست سالجاری 50 هزار و 987 نشست و برخاست هواپیما از فرودگاههای کشور انجام شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این میزان 48 هزار و 115 نشست و برخاست بود.

در همین مدت، بیش از 5 میلیون و 937 هزار نفر مسافر در فرودگاههای کشور اعزام و پذیرش شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی 3 درصدی داشته است.

در پروازهای عبوری از فراز کشور نیز 7.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 2.3 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 87 دیده می شود که نشان از فعال شدن مجدد پروازهای عبوری درآسمان ایران را دارد.

همچنین در اردیبهشت ماه 81 درصد از پروازهای داخلی در هفت فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، بندرعباس و تبریز و 81 درصد از پروازهای بین الملی در سه فرودگاه امام خمینی(ره)، مشهد و شیراز انجام شده است.