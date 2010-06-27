سندسازی در پروژه های عمرانی مازندران قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی مازندران در استانداری افزود: تحت هیچ شرایطی سند سازی در خصوص بودجه سال گذشته را قبول نداریم و باید کار انجام شود.

وی در خصوص پیگیری اعتبارات پروژه سال 88 اظهار داشت: نبود سند در ذیحسابی زنگ خطر برای برخی دستگاه ها است.

وی با بیان اینکه 20 روز کاری فرصت برای پیگیری اعتبارات پروژه دستگاه ها باقی مانده افزود: 10 دستگاه اعتبارات قابل توجهی دارند که برای جذب آن دچار مشکل هستیم و این منابع باید به ذیحسابی هدایت شوند.

هاشمی با اشاره به اینکه صورت وضعیت را می توان در مدت کوتاه ارائه داد، تصریح کرد: تا ارقام برای ما ملموس نشود که درست هزینه شده، نمی توان به صورت وضعیت و آمار ارائه شده اعتماد کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از اعتبار سال گذشته شهرداری های استان باقی مانده یادآور شد: شهرداریهایی که دغدغه بودجه دارند با وجود اینکه در حساب مالی اعتبار دارند اما صورت وضعیت مشخصی از پروژه های انجام شده ندارند.

معاون عمرانی استانداری مازندران افزود: هزینه باید مساوی با تولید ، کار و پروژه باشد و هدف صفر کردن اعداد و ارقام نیست.

راه و ترابری، آب و فاضلاب شهری، آب و فاضلاب روستایی، آب منطقه ای، شرکت برق منطقه ای، تربیت بدنی، شهرداری ها، جهاد کشاورزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری دستگاه هایی هستند که از اعتبار سال گذشته در حساب باقی مانده و برای جذب آن دچار مشکل هستند.