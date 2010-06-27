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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۳

سندسازی در پروژه های عمرانی مازندران قابل قبول نیست

سندسازی در پروژه های عمرانی مازندران قابل قبول نیست

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران با انتقاد از اجرای کند برخی پروژه های عمرانی استان اظهار داشت: سند سازی در پروژه های عمرانی استان مربوط به بودجه سال 88 را قبول نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی مازندران در استانداری افزود: تحت هیچ شرایطی سند سازی در خصوص بودجه سال گذشته را قبول نداریم و باید کار انجام شود.

وی در خصوص پیگیری اعتبارات پروژه سال 88 اظهار داشت: نبود سند در ذیحسابی زنگ خطر برای برخی دستگاه ها است.
 
وی با بیان اینکه 20 روز کاری فرصت برای پیگیری اعتبارات پروژه دستگاه ها باقی مانده افزود: 10 دستگاه اعتبارات قابل توجهی دارند که برای جذب آن دچار مشکل هستیم و این منابع باید به ذیحسابی هدایت شوند.
 
هاشمی با اشاره به اینکه صورت وضعیت را می توان در مدت کوتاه ارائه داد، تصریح کرد: تا ارقام برای ما ملموس نشود که درست هزینه شده، نمی توان به صورت وضعیت و آمار ارائه شده اعتماد کرد.
 
وی با بیان اینکه بخشی از اعتبار سال گذشته شهرداری های استان باقی مانده یادآور شد: شهرداریهایی که دغدغه بودجه دارند با وجود اینکه در حساب مالی اعتبار دارند اما صورت وضعیت مشخصی از پروژه های انجام شده ندارند.
 
معاون عمرانی استانداری مازندران افزود: هزینه باید مساوی با تولید ، کار و پروژه باشد و هدف صفر کردن اعداد و ارقام نیست.
 
راه و ترابری، آب و فاضلاب شهری، آب و فاضلاب روستایی، آب منطقه ای، شرکت برق منطقه ای، تربیت بدنی، شهرداری ها، جهاد کشاورزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری دستگاه هایی هستند که از اعتبار سال گذشته در حساب باقی مانده و برای جذب آن دچار مشکل هستند.
کد مطلب 1107694

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