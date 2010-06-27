همه دستگاههای فرهنگی از ظرفیت رسانه ملی برای ترویج نماز کمک بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد باقر پیشنمازی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: مشهد به عنوان عمده ترین مکان فضاساز مثبت و دینی شرایط حضور25 میلیون زائر را در سال فراهم کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شرایطی که در گوشه کنار کشور فضاهای خودجوش منفی به وجود می آید و اهالی خودش را جمع کرده، دستگاههای فرهنگی موظف به ترویج فضاهای مثبت هستند.

وی با بیان اینکه یکی از فضاهای مثبت فرهنگی، مسجد است اظهار داشت: مساجد باید فضای حضور نوجوانان را بیش از پیش به وجود بیاورند و تقویت شوند.

پیشنمازی تصریح کرد: اذان مروج نماز است و کانون اصلی نماز مساجد هستند که نقش شمعی در تاریکی و نورافشانی فرهنگی را بر عهده دارند.

وی افزود: بهره گیری همه دستگاههای فرهنگی از ظرفیت رسانه باعث تامین شدن فراگیری و شمول بیشتر و ارتباط بهتر با مخاطبان میشود و در این میان سازمان آموزش و پرورش ماموریت استراتژیک تربیتی نیز بر عهده دارد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی از برگزاری مسابقات اذان و ادعیه با همکاری سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد و گفت: در سالی که مسائل فرهنگی در اولویت کار دولت قرار دارد و بودجه قابل توجهی به آن اختصاص یافته این مسابقات مشترک بین دو مجموعه فرهنگی برگزار میشود.

وی همچنین گفت: اذان، فراتر از یک مقدمه لازم برای نماز و یک فریاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و باید استعداد و صدای خوش دانش آموزان در زمینه های مثبت در حوزه اذان ، مناجات و دعا به کار گرفته شود.

پیشنمازی اظهار داشت: برگزیدگان مسابقات اذان و ادعیه در دو گروه سنی هشت تا 13 سال و 14 تا 17 سال در میان دانش آموزان پسر استان خراسان رضوی پس از طی سه مرحله غربالگری توسط کارشناسان قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش انتخاب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات اذان در سازمان آموزش و پرورش از سال 72 به صورت فراگیر در کل کشور و امسال به صورت ویژه با همکاری صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار می شود.