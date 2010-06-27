به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر که در سالن همایشهای سازمان جوانان قم برگزار شد، با اشاره به فعالیتهای نیروی انتظامی در عرصه مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: نیروی انتظامی چه در مسیر پیروزی و دفاع از انقلاب و چه در مقابله با فتنهها و چه امروز در عرصه مبارزه با مواد مخدر همواره نقش آفرین و جان بر کف بوده است.
وی با بیان اینکه دامنه آسیبها و زیانهای مصرف مواد مخدر در کشور روزانه در حال گسترش است، بیان داشت: امروز مواد مخدر با انواع و اشکال گوناگون و متنوع و به شکل صنعتی، بیش از پیش جامعه و به خصوص جوانان را متضرر کرده است و اگر در گذشته مواد مخدر فقط آفت جان و مال افراد بود، امروز با صنعتی شدن آن بسیاری را دچار بحران بیهویتی کرده است.
امام جمعه قم در ادامه بر لزوم درک انسان از هویت خود تأکید کرد و اظهار داشت: اگر انسان درک درستی از هویت خود داشته باشد چنان احساس اعتمادی پیدا میکند که با توسل به آن میتواند در چارچوب محدودیتها و اختیارات خود به رشد و تکامل برسد.
سعیدی اضافه کرد: اگر انسان به هویت، اصالت، تواناییها و استعدادهایی که خدا به او داده است پیببرد این گونه خود و جامعه را به آتش نمیکشد.
وی با بیان اینکه هر شخصی که توانایی دارد، باید در عرصه مبارزه با مواد مخدر قدم بردارد، خاطرنشان کرد: اگر نتوان به نهایت و آخرین درجه هدف رسید نباید از درجات دیگر صرفنظر کرد و همه مسئولان در این زمینه موظف هستند در دو بعد مهم و مؤثر تلاش کنند.
امام جمعه قم در این خصوص ادامه داد: یکی این که مردم و به خصوص جوانان را با هویت خود آشنا کنند و دیگری آفتها و آسیبهایی را که به این هویت انسانی لطمه میزند را به مردم معرفی کنند.
سعیدی با بیان اینکه بسیاری از افراد خود را گم کردهاند ولی هرگز به دنبال آن نمیگردند، اظهار داشت: این همان بیهویتی است و مواد مخدر چیزی است که انسان را بیهویت و به عنصری ذلیل تبدیل میکند تا جایی که حتی خانواده فرد معتاد نیز به او بیتوجه میشوند.
امام جمعه قم در پایان خاطر نشان کرد: باید هویتی که اسلام، امام و شهدا به ما بخشیدند را حفظ کنیم، آفتهای این هویت را بشناسیم و سعی کنیم تا در جامعه آفت زدایی کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم با اشاره به این که اگر انسان به هویت خود پی ببرد خود و جامعه خود را به آتش نمیکشد، گفت: مهمترین آفت اعتیاد بروز بیهویتی در فرد معتاد است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه مبارزه با مواد مخدر که در سالن همایشهای سازمان جوانان قم برگزار شد، با اشاره به فعالیتهای نیروی انتظامی در عرصه مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: نیروی انتظامی چه در مسیر پیروزی و دفاع از انقلاب و چه در مقابله با فتنهها و چه امروز در عرصه مبارزه با مواد مخدر همواره نقش آفرین و جان بر کف بوده است.
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