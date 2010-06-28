جدول تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت بی سیم ایرانسل

به گزارش خبرنگار مهر، جدول تعرفه خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری وایمکس هفته گذشته و در هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد که براساس آن حداقل قیمت اینترنت پرسرعت بی سیم با پهنای باند 128 کیلوبیت بر ثانیه 36 هزار و 800 تومان برای مشترکان خانگی در نظر گرفته شد که اپراتورها می توانند تا 10 درصد این تعرفه را افزایش دهند.

اواخر سال 87 چهار اپراتور مبین نت برای سراسر کشور، ایرانسل برای 7 استان، اسپادان برای اصفهان و رایانه دانش برای گلستان موفق به دریافت پروانه بهره برداری از خدمات اینترنت پرسرعت بی سیم در کشور شدند که طبق قراداد این اپراتورها موظف شدند ظرف 9 ماه از دریافت پروانه، سرویس وایمکس را در استانهای مجاز ارائه دهند.



در حال حاضر خدمات وایمکس ایرانسل با پهنای باند 64 کیلوبیت بر ثانیه تا 2 مگابیت بر ثانیه و بر اساس درخواست متقاضیان در 10 شهر اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، کرج، مشهد مقدس، شهریار، شهرقدس و خمینی‌شهر عرضه می‌شود.



اپراتور وایمکس ایرانسل از کاهش قیمت طرح‌های تعرفه فعلی خود خبر داد و اعلام کرد در کنار کاهش هزینه اشتراک ماهیانه وایمکس، متقاضیان استفاده از این سرویس با طرح تعرفه اعتباری می‌توانند با انتخاب هر یک از طرح‌های تعرفه با سرعت‌های 128 و 256 کیلوبیت بر ثانیه و عقد قرارداد 6 ماهه از 25 درصد تخفیف و متقاضیان پهنای باند 512 کیلوبیت بر ثانیه با اشتراک 6 ماهه از 17 درصد تخفیف در هزینه اشتراک ماهیانه خود بهره‌مند شوند.



براین اساس، هزینه آبونمان سرویس وایمکس ایرانسل با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه با ترافیک ماهیانه 3 گیگابایت از 15 هزار تومان به 12 هزار تومان در ماه کاهش پیدا کرده که در صورت اشتراک 6 ماهه، هزینه اشتراک این سرویس به ماهیانه 9 هزار تومان کاهش می‌یابد.



هزینه آبونمان سرویس وایمکس با همین سرعت و ترافیک نامحدود در اشتراک 6 ماهه با 66 هزار تومان تخفیف از ماهیانه 44 هزار تومان به 33 هزار تومان کاهش می‌یابد.



آبونمان استفاده از وایمکس ایرانسل با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه با 3 گیگابایت ترافیک ماهیانه هم از 29 هزار تومان به 15 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. ضمن آنکه این آبونمان برای اشتراک 6 ماهه به ماهیانه 11 هزار و 250 تومان می‌رسد.



هزینه اشتراک این پهنای باند با ترافیک نامحدود از ماهیانه 85 هزار تومان به 48 هزار تومان کاهش پیدا کرده و متقاضیان می‌توانند با اشتراک 6 ماهه، هزینه آبونمان این سرویس را با 72 هزار تومان کاهش، به ماهیانه 36 هزار تومان برسانند.



آبونمان وایمکس ایرانسل با پهنای باند 512 کیلوبیت بر ثانیه و 4 گیگابایت ترافیک ماهیانه نیز از 35هزار تومان به 20 هزار تومان کاهش پیدا کرده است و کاربران در صورت انتخاب اشتراک 6 ماهه می‌توانند آبونمان سرویس خود را به ماهیانه 16 هزار و 600 تومان کاهش دهند.



اشتراک این پهنای باند با ترافیک نامحدود نیز از ماهیانه 120 هزار تومان به 59 هزار تومان کاهش پیدا کرده و در صورت انتخاب اشتراک 6 ماهه، این هزینه با 60 هزار و 180 تومان تخفیف به ماهیانه 48 هزار و 970 تومان می‌رسد.



از سوی دیگر، تعرفه استفاده از وایمکس ایرانسل با سرعت 1 مگابیت بر ثانیه از ماهیانه 200 هزار تومان به 79 هزار تومان کاهش پیدا کرده و تعرفه اشتراک ماهیانه این سرویس با پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه هم از 360 هزار تومان به 125 هزار تومان رسیده است.



در طول تابستان سال جاری، کاربران اعتباری وایمکس ایرانسل می‌توانند با انتخاب هر یک از طرح‌های تعرفه نامحدود با سرعت‌های 128، 256 و 512 کیلوبیت بر ثانیه با اشتراک 6 ماهه از مودم داخلی رایگان بهره‌مند شده و در صورت تمایل به انتخاب انواع دیگر مودم‌های وایمکس ایرانسل شامل مودم فضای باز و یا مودم داخلی با امکانات وای فای ، معادل قیمت یک مودم داخلی، از تخفیف استفاده کرده و با پرداخت هزینه مشخص شده مودم مورد نظر خود را تهیه کنند.