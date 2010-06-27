به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیران شبکه 3 در ارتباط با تغییرات برنامه های تابستان و ... با حضور علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه ، محمود رضا تخشید مدیر گروه فیلم و سریال و هاشم رضایت قائم مقام مدیر برگزار شد.

در این نشست خبری علی اصغر پورمحمدی گفت: مجموعه تلویزیونی "قهوه تلخ" در بخش خصوصی تهیه شده و فیلمنامه آن در معاونت سیما تصویب نشده است. البته برای پخش این مجموعه مشکلاتی وجود دارد که در صورت برطرف شدن این مشکلات سریال پخش می شود.

هاشم رضایت در ادامه این نشست گفت: در برنامه های تابستان تغییراتی داریم. یک سریال ایرانی تکراری ساعت 19:30 پخش می شود همچنین مجموعه فاصله ها نیز از نهم تیرماه ساعت 23 روی آنتن می رود . قرار شده بود ساعت 11:30 یک سریال پخش شود زمان پخش این سریال به 9:45 تغییر یافته است. در این ساعت یک سریال خارجی پخش می شود.



برنامه "هفت" بعد از بازیهای جام جهانی روزهای جمعه ساعت 19 روی آنتن می‌رود. هاشم رضایت

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شبکه سه قصد دارد از برنامه "هفت" همچون برنامه "نود" حمایت کند، توضیح داد: برنامه "هفت" به دلیل تداخل با بازیهای جام جهانی مدتی است که پخش نمی شود اما بعد از بازیها پخش این برنامه شروع می شود ما در این مدت نقاط قوت و ضعف این برنامه را با حضور فریدون جیرانی بررسی کردیم. با توجه به اینکه پخش سریال شبانه "فاصله‌ها" نیز از نهم تیرماه ساعت 23 از شبکه سه شروع می شود بنابراین برنامه "هفت" بعد از بازیهای جام جهانی روزهای جمعه ساعت 19 روی آنتن می رود.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ساعت 19 روزهای جمعه زمان مناسبی برای پخش برنامه "هفت" نیست، توضیح داد: با توجه به اینکه سریال "فاصله‌ها "پخش می‌شود به غیر از ساعت 19 زمان دیگری نمی توانستیم پخش کنیم البته ساعت 19 روزهای جمعه زمان مناسبی است چرا که روزهای جمعه مردم در خانه هستند و بیشتر می توانند بیننده این برنامه باشند.

وی خاطر نشان کرد: برنامه "نود" با برنامه "هفت" تفاوت دارد چرا که برنامه نود با ورزشکاران در تماس است ولی برنامه "هفت" با مخاطبان وسیع سینما، با سلایق مختلف روبرو است بنابراین نمی توان با برنامه نود مقایسه کرد. هدف اصلی ما بالابردن سطح علمی و فرهنگی سینمایی کشورمان است. این برنامه با نظر سینمادوستان تقویت می شود. البته باید قبول کنید ما انتقاد کردن را بلد نیستیم و انتقادپذیر هم نیستیم. مرتب به ما حمله می شود بنابراین باید سعی داشته باشیم برنامه هایی تهیه کنیم که بتوانیم نظر سلایق مختلف را جلب کنیم.

رضایت درباره پخش برنامه دیروز، امروز فردا گفت: این برنامه احتمال دارد امشب پخش شود اگر امشب هم پخش نشود روزهای یکشنبه ساعت 21 روی آنتن می رود دلیل متوقف شدن پخش آن نیز به خاطر مسابقات جام جهانی بود.

وی درباره اینکه شبکه سه چه ساختاری را برای برنامه های مناظره ادامه می دهد، گفت: ما سعی می کنیم برنامه های چالشی راجع به مسائل روز تهیه و پخش کنیم و سعی می کنیم نظرات مختلف را منعکس کنیم. گاهی اوقات مسائلی از دیدگاه برخی ممکن است چالش برانگیز باشد در حالی که آن مسئله معضل همه نیست بنابراین ما سعی می کنیم موضوعاتی را انتخاب کنیم و مورد بررسی قرار دهیم که معضل تمام افراد جامعه باشد.

قائم مقام شبکه سه درباره برنامه های طنز گفت: ما سعی می کنیم مجموعه طنز مناسب تهیه و پخش کنیم.

در ادامه این نشست محمود رضا تخشید در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ساخت مجموعه طنزی که پیمان قاسم خانی مشغول نگارش فیلمنامه آن است، توضیح داد: این مجموعه را محسن چگینی تهیه می کند و پیمان قاسم خانی مشغول نگارش آن است هنوز کارگردان آن مشخص نشده است.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر که آیا فضای این مجموعه طنز متفاوت از دیگر کارهای طنز شبکه سه است، توضیح داد: اتفاقات این مجموعه در ساختمان پزشکان رخ می‌دهد .به این ساختمان مراجعه کننده‌های زیادی رجوع می کنند و ما موضوعات اجتماعی را به تصویر می کشیم. تا دو ماه آینده نگارش این مجموعه ادامه خواهد داشت.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه درباره خلا مجموعه های طنز شبکه سه گفت: ما هیچ خلائی نداریم پارسال مجموعه"مسافران" را پخش کردیم، نوروز امسال هم مجموعه طنز زن بابا پخش شد، مجموعه دیگر هم پیمان قاسم خانی مشغول نگارش آن است همچنین قرار است بعد از ماه رمضان یک سریال طنز به کارگردانی سعید آقاخانی داشته باشیم. بنابراین شبکه سه در تولید و پخش سریال های طنز خلائی ندارد.

وی درباره مجموعه قهوه تلخ گفت: این مجموعه با نظارت صد در صد سازمان صدا و سیما تهیه نشده است البته نسبت به آن هم بی ارتباط نبودیم اما نمی دانم آیا این مجموعه پخش می شود یا نه.



مهران مدیری وسواس زیادی برای تولید یک اثر دارد و تا زمانی که به طرح خوبی نرسد کاری را شروع نمی‌کند. علی اصغر پور محمدی

تخشید درباره اینکه فعالیت مهران مدیری با شبکه سه محدود شده، توضیح داد: به نظر من سازمان صدا و سیما فعالیت مهران مدیری را محدود نکرده است بلکه او همیشه وسواس زیادی دارد . همانطور که خودتان می دانید مرد هزار چهره نسبت به مرد دو هزار چهره متن قوی تری داشت چرا که نویسندگان آن متفاوت بودند. بنابراین ما محدودیتی برای او نگذاشته ایم بلکه او خودش قصد دارد به طرح خوبی برسد و بعد کاری را انجام دهد.

علی اصغر پور محمدی مدیر شبکه سه هم در ادامه نشست گفت: مهران مدیری وسواس زیادی برای تولید یک اثر دارد و تا زمانی که به طرح خوبی نرسد کاری را شروع نمی کند.

محمود رضا تخشید درباره اینکه شبکه نمایش خانگی با تولید سریال های جدید رقیب جدی برای تلویزیون شده توضیح داد: نه این طور نیست به لحاظ کمیت و کیفیت شبکه نمایش خانگی نمی تواند با تلویزیون رقابت کند . همیشه ثابت شده تلویزیون سریال هایی تولید می کند که مخاطب آن بالای 80 درصد بوده بنابراین شبکه نمایش خانگی رقیب ما نیستند.

ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مدیران گروه شبکه سه انجام شد.

محمدی به جای مجید حسینی زاد به عنوان مدیر تامین برنامه این شبکه منصوب شد. همچنین مدیر تولید این شبکه نیز تغییر کرد. در این مراسم علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه گفت: ما در یک ساختمان نیمه مخروبه کار می کنیم من از همه شما عذرخواهی می کنم که آدم ناتوانی هستم که نتوانستم به شما خدمت کنم البته برای تغییر ساختمان شبکه سه بارها مکاتبه شده اما در پاسخ به ما گفته اند در اولویت نیستیم.شبکه سه گرچه فقیر است اما به لحاظ نیروی انسانی بهترین همکاران را داریم. مشکل ما در ارتباط با استودیو، ساختمان و بودجه است امیدوارم کسری بودجه حل شود تا بتوانیم به تمام مشکلات رسیدگی کنیم.