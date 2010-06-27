رالی خودروسازها به فردا کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان مطلب بالا افزود : امروز سه گروه برای خرید بلوک 18 درصدی ایران خودرو به رقابت پرداختند که در پایان ساعات کاری قیمت هر سهم این بلوک به 3635 ریال رسید.

علی صحرایی ابراز داشت: همچنین در معاملات امروز دو کارگزار برای خرید سهام سایپا به رقابت پرداختند. وی تصریح کرد: قیمت هر سهم بلوک سایپا امروز به 3283 ریال رسید تا فردا رقابت از همین رقم دنبال شود.

این در حالی است که سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 18 درصد سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران را به صورت یکجا و نقد و اقساط ( 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط) واگذار کرده است.



سهام قابل واگذاری شرکت سایپا در این عرضه بلوکی معادل یک میلیارد و 872 میلیون سهم و ایران خودرو یک میلیارد و 134 میلیون سهم است.

