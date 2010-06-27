اعتقادی به طرح "استرالیای بزرگ" کوین راد ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جولیا گیلارد" نخست وزیر جدید استرالیا با اعلام برنامه های جدید دولتش از تغییرات اساسی در سیاست داخلی این کشور خبر داد.

این حقوقدان سابق که روز پنج شنبه با انتخاب بعنوان رهبر حزب کارگر، جانشین "کوین راد" شد، سیاست رشد جمعیتی وی را از بین برنده تعادل جمعیتی و تحمل پذیری مردم این کشور دانست.

وی با اشاره به شعار راد در مورد ایجاد کشور استرالیا با جمعیت پرشمار گفت: من به یک استرالیای بزرگ اعتقاد ندارم. به گفته گیلارد ساختن کشوری که مردم آن به راحتی زندگی کنند، اصلی ترین اولویت دولت است.

بر اساس طرح نخست وزیر پیشین استرالیا، جمعیت کنونی این کشور که بالغ بر 22 میلیون نفر است، از طریق ازدیاد نرخ زاد و ولد و افزایش مهاجرتها تا سال 2050 میلادی به 36 میلیون نفر افزایش می یابد.

با این حال گیلارد معتقد است که چنین رشد جمعیتی با توجه به کمبود منابع و زیرساختهای استرالیا می تواند مشکلات فراوانی را برای این کشور بدنبال داشته باشد.

گفتنی است که حزب کارگر استرالیا پنج شنبه "جولیا گیلارد" را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد و بدین تریب وی جانشین "کوین راد" در پست نخست وزیری شد. گیلارد 48 ساله اولین نخست وزیر زن تاریخ استرالیا به شمار می رود.