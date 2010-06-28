تولید الیاف ضد باکتری با فناوری پلاسما توسط محققان کشور

دکتر محمود قرآن نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضد باکتری کردن منسوجات را از دستاوردهای مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما عنوان کرد و افزود: تاکنون برای آنتی باکتریال کردن منسوجات از نانو ذرات نقره استفاده می شد که خواص آن با شستشو از بین می رفت از این رو با استفاده از فرایند پلاسما اقدام به آنتی باکتریال کردن منسوجات کردیم.

وی به تفاوت های این فناوری با فناوری نانو اشاره کرد و یادآورشد: در روش فناوری نانو، برای آنتی باکتریال کردن، الیاف در محلول نانو نقره آغشته و پس از رمق کشی اقدام به آنتی باکتریال کردن منسوجات می شود.



رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما ادامه داد: خواص آنتی باکتریال الیاف به دست آمده از فناوری نانو پس از شستشو از بین می رود اما در روش پلاسمایی خواص منسوجات پس از 30 بار شستشو از بین نمی رود ضمن آنکه مدت زمان فرایند نیز کاهش یافته است.