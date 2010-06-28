  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۳

تولید الیاف ضد باکتری با فناوری پلاسما توسط محققان کشور

تولید الیاف ضد باکتری با فناوری پلاسما توسط محققان کشور

رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما واحد علوم و تحقیقات از آنتی باکتریال کردن منسوجات با استفاده از فناوری پلاسما خبر داد و گفت: استفاد از پلاسما در آنتی باکتریال کردن الیاف خللی در استحکام وارد نمی کند و باعث می شود خاصیت آن پس از 30 بار شستشو از بین نرود.

دکتر محمود قرآن نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضد باکتری کردن منسوجات را از دستاوردهای مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما عنوان کرد و افزود: تاکنون برای آنتی باکتریال کردن منسوجات از نانو ذرات نقره استفاده می شد که خواص آن با شستشو از بین می رفت از این رو با استفاده از فرایند پلاسما اقدام به آنتی باکتریال کردن منسوجات کردیم.

وی به تفاوت های این فناوری با فناوری نانو اشاره کرد و یادآورشد: در روش فناوری نانو، برای آنتی باکتریال کردن، الیاف در محلول نانو نقره آغشته و پس از رمق کشی اقدام به آنتی باکتریال کردن منسوجات می شود.
 
رئیس مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما ادامه داد: خواص آنتی باکتریال الیاف به دست آمده از فناوری نانو پس از شستشو از بین می رود اما در روش پلاسمایی خواص منسوجات پس از 30 بار شستشو از بین نمی رود ضمن آنکه مدت زمان فرایند نیز کاهش یافته است. 
کد مطلب 1107730

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها