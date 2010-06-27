"مسافرت نوروزی" آماده پخش ‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی"مسافرت نوروزی" به کارگردانی جواد افشار در آخرین مراحل فنی قرار دارد. با پایان یافتن ساخت موسیقی این فیلم توسط سعید ذهنی فیلم به شبکه اول سیما تحویل داده شده است.

"مسافرت نوروزی" در تهران، قم و لرستان تصویربرداری شده است. تهیه کننده این فیلم تلویزیونی عزیزعلیزاده است و موحد شادرو تدوین و صداگذاری آن را انجام داده است.

مجید مظفری، فاطمه گودرزی، مریم کاویانی، رحیم نوروزی، مجید مشیری، آتش تقی‌پور وعلی افشار بازیگران این فیلم هستند. جواد افشار فیلم سینمایی "کلبه" و مجموعه "روزهای زیبا" را کارگردانی کرده است.