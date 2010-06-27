87 هزار جلد سند مسکن روستایی در گلستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی زمانی نژاد عصر یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: میزان سهمیه سال 89 تعداد هفت هزار جلد سند است و در ابتدای سال کار نقشه برداری و پیاده کردن طرحهای تفکیکی صورت می گیرد و در نیمه دوم سال رای صادر و صدور سند صورت خواهد پذیرفت .

وی اظهار داشت: از مزایای طرح سند دار کردن املاک مسکونی روستایی، تثبیت مالکیت و از بین بردن اختلافات ملکی، افزایش بها و مرغوبیت املاک مسکونی روستایی ، کمک به توسعه اقتصادی روستاها، امکان استفاده آسان و راحت از تسهیلات بانکی ، استفاده از سند به عنوان تضمین در مراجع قضائی، تثبیت جمعیت روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه و کمک و تسریع در روند طرح مقاوم سازی مسکن روستایی است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان درباره طرح ویژه مسکن روستایی خاطرنشان کرد: سیاستهای اصلی دولت عدالت محور بخش مسکن ، اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با هدف ارتقاء کمی و کیفی واحدهای مسکونی روستایی از طریق احداث سالانه حدود 200 هزار واحد مسکونی در سطح روستاهای کشور است.

زمانی نژاد افوزد: این طرح از اواخر سال 84 همزمان با سایر استانهای کشور در استان گلستان آغاز شد که خوشبختانه با همت و تلاش همکاران بنیاد مسکن استان و هچنین حمایت مسئولین محترم استان تاکنون در استان 38 هزار واحد مسکونی کم دوام و بی دوام روستایی با اعتباری بالغ بر دو هزار و 454 میلیارد ریال در حال بهسازی و مقاوم سازی است.

وی اظهار داشت: از این تعداد تاکنون 21000 واحد مسکونی با اخذ پایانکار به مرحله بهره برداری رسید و این طرح تحویل عظیم در زمینه ساخت و ساز روستایی براساس مقررات ملی ساختمان تحت نظارت ناظرین فنی مجرب و متخصص انجام داده است.

وی یادآورشد: در این ارتباط در جهت نظارت بر ساخت وساز اصولی و مطابق با آئین نامه مقررات ملی ساختمان به راه اندازی نظام فنی روستایی گام مهم و اساسی برداشته شده و تاکنون نسبت به جذب و بکارگیری 244 نفر از مهندسین و کاردانهای عمران اقدام شد.

زمانی نزاد خاطرنشان کرد: این افراد به صورت مستمر به کلیه مراحل ساخت وساز مسکن روستایی نظارت دارند و همچنین تعداد 65 دفتر خدمات فنی و مهندسی که متشکل از یک نفر محاسب و یک نفر مهندس طراح است کار طراحی و ترسیم نقشه های روستایی را بر عهده دارند.