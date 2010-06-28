مجید جلالی، سرمربی تیم فولاد خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تیمش گفت: با جذب چهار بازیکن لیگ برتری تا حدود زیادی توانستیم نیازهای خود را برطرف کرده و با تیمی کامل اردوی پیش فصل را آغاز کنیم. هم اکنون تمرینات خوبی را در ارومیه پشت سر می گذاریم و روز چهارشنبه به اهواز برمی گردیم.

وی در رابطه با عدم موفقیت فولادی‌ها برای جذب ایمان مبعلی و انتخاب جایگزین این بازیکن اظهار داشت: ایمان مبعلی فرزند خوزستان است و خیلی دوست داشتیم این بازیکن را به خدمت بگیریم اما نشد. بااین حال موفق شدیم در پست این بازیکن رضا معقولی را جذب کنیم که بازیکن بسیار خوب و آینده داری است.

سرمربی فولاد در پاسخ به مذاکره مسئولان باشگاه استقلال با علی حمودی گفت: این مذاکره از ریشه و اساس مشکل دارد. نمی دانم استقلالی‌ها چطور با بازیکنی که قرارداد دارد و مشغول تمرین با تیمش است مذاکره می کنند! برای همین ترجیح می دهم به این موضوع خیلی فکر نکنم چرا که حمودی بازیکن فولاد است و جایی نمی رود.

مجید جلالی در ادامه افزود: به اضافه چهار بازیکن لیگ برتری که جذب کردیم، به دنبال 2 مهاجم دیگر هستیم که با جذب آنها تیم سال 89 خود را کامل می کنیم. به غیر از پست مهاجم در پست‌های دیگر نیازی به جذب بازیکن نمی بینم.

سرمربی فولاد در پایان اظهار داشت: روز چهارشنبه به اهواز برمی گردیم. پس از دو روز استراحت دومین اردوی خود را در کشور ترکیه برگزار می کنیم. ضمن اینکه برگزاری سه بازی دوستانه در ترکیه مدنظر ماست. اردوی ترکیه آخرین اردوی پیش فصل ما خواهد بود و بعد از آن با ادامه تمرینات در اهواز، فولاد را آماده حضوری پررنگ در رقابت‌های لیگ دهم خواهیم کرد.