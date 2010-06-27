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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

700 تبعه غیرمجاز در کرج دستگیر شدند

700 تبعه غیرمجاز در کرج دستگیر شدند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس کرج گفت: در یک ماه گذشته 700 نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در این شهرستان دستگیر و از کشور اخراج شدند.

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج  افزود: در پی اجرای قوانین برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز، ماموران انتظامی کلانتری ها، یگان امداد و قرارگاه فرماندهی انتظامی شهرستان کرج موفق به شناسایی و دستگیری این تعداد از اتباع بیگانه غیرمجاز شدند.

وی اضافه کرد: اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شده پس از انتقال به اردوگاه ورامین، طی مراحل قانونی از کشور طرد شده اند.

سرهنگ اصلانی در پایان خاطرنشان کرد: در بررسی های به عمل آمده، تعدادی از دستگیر شدگان بعلت انجام جرم های مختلف تحویل مقام قضایی شهرستان شدند.

کد مطلب 1107744

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