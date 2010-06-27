700 تبعه غیرمجاز در کرج دستگیر شدند

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در پی اجرای قوانین برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز، ماموران انتظامی کلانتری ها، یگان امداد و قرارگاه فرماندهی انتظامی شهرستان کرج موفق به شناسایی و دستگیری این تعداد از اتباع بیگانه غیرمجاز شدند.

وی اضافه کرد: اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شده پس از انتقال به اردوگاه ورامین، طی مراحل قانونی از کشور طرد شده اند.

سرهنگ اصلانی در پایان خاطرنشان کرد: در بررسی های به عمل آمده، تعدادی از دستگیر شدگان بعلت انجام جرم های مختلف تحویل مقام قضایی شهرستان شدند.