ایران حق استفاده از انرژی هسته ای را دارد/ اسرائیل قاتل تحت فرمان آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "بشار اسد" که در سفر به کاراکاس با "هوگو چاوز" دیدار کرده است، رئیس جمهور ونزوئلا را سمبل مقاومت در جهان دانست که تصویری شایسته از این کشور به جهانیان ارائه کرده است.

رئیس جمهور سوریه ضمن انتقاد شدید از رژیم صهیونیستی در قبال تداوم محاصره غزه، بر لزوم حمایت از مقاومت فلسطین تاکید کرد.

اسد در عین حال استفاده از انرژی هسته ای در راستای اهداف صلح آمیز را حق تمام کشورها از جمله ایران دانست.

چاوز: اسرائیل قاتل تحت فرمان آمریکاست

رئیس جمهور ونزوئلا نیز انتقاد شدید از سیاست های واشنگتن و تل آویو، اسرائیل را رژیمی دانست که با نسل کشی به عنوان قاتل تحت فرمان آمریکا عمل می کند.

وی رژیم اسرائیل را بازوی کشتار آمریکا دانست که تهدیدی برای تمام جهان محسوب می شود.

چاوز همچنین با هشدار به آمریکا در قبال جنگ با ایران، از تحریم های اخیر شورای امنیت علیه تهران انتقاد کرد.

خاطر نشان می شود که سفر دوره ای بشار اسد به کشورهای آمریکای لاتین که کم سابقه بوده است از روز جمعه با ورود وی به ونزوئلا آغاز شده است. رئیس جمهوری سوریه در ادامه به آرژانتین، برزیل و کوبا هم سفر می کند.