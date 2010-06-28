شرایط شرکت دانشجویان در دومین المپیاد علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در مردادماه امسال در سه حیطه استدلال بالینی: طب اورژانس، علوم پایه: سلولهای بنیادی و مدیریت: عدالت در نظام سلامت برگزار می شود.

شرایط دانشجویان برای معرفی به مرحله کشوری دومین المپیاد

شورای سیاستگذاری المپیاد شرایط دانشجویان برای معرفی به مرحله کشوری المپیاد را اعلام کرد بر این اساس تنها دانشجویان سال سوم و بالاتر کلیه رشته‌ها (دکتری حرفه ای و کارشناسی) با شرط معدل 16 و بالاتر می توانند در آزمون ورودی (آزمون درون دانشگاهی) المپیاد علمی دانشجویان شرکت کنند.

تعیین و تایید افراد حائز شرایط اعلام شده به عهده دانشگاه های علوم پزشکی و بدیهی است دانشجویانی که به مرحله کشوری وارد می شوند نیز باید دارای همین شرایط باشند دانشگاهها ملزم به رعایت موارد اعلام شده هستند و باید از ارسال اسامی دانشجویان غیر واجد شرایط جداً خودداری کنند.

صدور گواهی برای تداخل با امتحانات

همچنین بر اساس اعلام دبیرخانه المپیاد، برای دانشجویانی که امتحانات درسی شان با زمان برگزاری المپیاد تداخل داشته باشد، گواهی صادر خواهد شد.

بنا به استعلام از معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای سیاستگذاری دومین المپیاد دانشجویی، در صورتی که برنامه امتحانی (موردی) برخی از دانشجویان پذیرفته‌شده در مرحله کشوری المپیاد با زمان برگزاری المپیاد تداخل داشته باشد، گواهی توجیهی از سوی المپیاد برای این گروه از دانشجویان ارائه خواهد شد و موافقت نهایی با این موضوع در اختیار دانشگاههای مربوطه است.