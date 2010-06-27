  1. سیاست
  2. سایر
۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

احمدی نژاد:

ستون فقرات هویت ملی عشق به امام عصر (عج) است

ستون فقرات هویت ملی عشق به امام عصر (عج) است

رئیس جمهور ستون فقرات هویت ملی را عشق به امام عصر (عج) است دانست وافزود: حرکت و تلاش وزارتخانه ها و سازمان ها در مسیر شناخت امام عصر ضرورت امروز جامعه اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه  در جلسه شورای عالی جوانان گفت : هر کس عاشق امام شود هویتش ماندگار خواهد شد و این همان چیزی است که امروز در جوانان ایرانی شکل گرفته است .

وی بروز و ظهور ارزشهای دینی در جوان را شکل دهنده هویت ملی و دینی خواند و تصریح کرد : ستون فقرات هویت ملی عشق به امام عصر (عج) است .

رئیس جمهور حرکت و تلاش وزارتخانه ها و سازمان ها را در مسیر شناخت امام عصر ضرورت امروز جامعه اسلامی دانست و گفت : سازمان ملی جوانان و بسیج باید در راستای ارتباط جوانان با امام فعالیت های خود را گسترش دهند تا هویت ملی ماندگار شود .

احمدی نژاد از جوانان ایرانی به مانند لوح پاکی یاد کرد که هر چیزی در آن نقش بندد تا آخر ماندگار خواهد شد .

در نشست شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور آیین نامه جشنواره علی اکبر ، تشکیل مجمع خیرین و کمیته مجمع خیرین و سامانه ازدواج تصویب و مقرر شد استانداری ها بودجه اوقات فراغت جوانان را تامین و هفته جوان نیز همزمان با میلاد حضرت علی اکبر با رویکرد تقویت هویت ملی برگزار شود .

 
 
کد مطلب 1107750

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها