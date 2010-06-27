به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه در جلسه شورای عالی جوانان گفت : هر کس عاشق امام شود هویتش ماندگار خواهد شد و این همان چیزی است که امروز در جوانان ایرانی شکل گرفته است .

وی بروز و ظهور ارزشهای دینی در جوان را شکل دهنده هویت ملی و دینی خواند و تصریح کرد : ستون فقرات هویت ملی عشق به امام عصر (عج) است .

رئیس جمهور حرکت و تلاش وزارتخانه ها و سازمان ها را در مسیر شناخت امام عصر ضرورت امروز جامعه اسلامی دانست و گفت : سازمان ملی جوانان و بسیج باید در راستای ارتباط جوانان با امام فعالیت های خود را گسترش دهند تا هویت ملی ماندگار شود .

احمدی نژاد از جوانان ایرانی به مانند لوح پاکی یاد کرد که هر چیزی در آن نقش بندد تا آخر ماندگار خواهد شد .

در نشست شورای عالی جوانان به ریاست رئیس جمهور آیین نامه جشنواره علی اکبر ، تشکیل مجمع خیرین و کمیته مجمع خیرین و سامانه ازدواج تصویب و مقرر شد استانداری ها بودجه اوقات فراغت جوانان را تامین و هفته جوان نیز همزمان با میلاد حضرت علی اکبر با رویکرد تقویت هویت ملی برگزار شود .



