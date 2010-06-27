دستگیری دو پاکستانی در زیمبابوه در ارتباط با حملات تروریستی بمبئی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس زیمبابوه دو پاکستانی را به اتهام استفاده از گذرنامه های جعلی، دستگیر کرد. رسانه های زیمبابوه با اعلام این مطلب از احتمال مرتبط بودن یکی از این افراد با حملات تروریستی نوامبر 2008 به هتلهای بمبئی خبر می دهند.

بر این اساس این دو در روز بیستم ژوئن به شهر کوچکی در مرز جنوبی زیمبابوه وارد شده و با تهیه گذرنامه های جعلی قصد خروج از کشور به سمت آفریقای جنوبی را داشته اند.

روزنامه دولتی "هرالد" چاپ هراره در همین رابطه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که یکی از این دستگیر شدگان، فردی 33 ساله بوده و بدلیل دست داشتن در حملات بمبئی از سوی دولت پاکستان تحت پیگرد قرار دارد.

پلیس زیمبابوه نیز اعلام کرد که اطلاعات مربوط به این مظونین را به مقامهای سرویس اطلاعاتی پاکستان و پلیس بین الملل گزارش داده و در انتظار دریافت پاسخ از منابع پاکستانی است.

گفتنی است در ماه می دادگاهی در هند تنها مظنون حملات بمبئی را به مرگ محکوم کرد. این مرد 22 ساله در چهار مورد از موارد اصلی اتهام خود از جمله قتل و محاربه با دولت هند، مقصر شناخته شده و به اشد مجازات محکوم شد. وی یکی از 10 عامل حمله به هتلهای مجلل، یک مرکز یهودیان و یک ایستگاه قطار در بمبئی است که 166 کشته بر جای گذاشت.