"آدم" به شبکه نمایش خانگی رفت

علی واجد سمیعی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصمیم گرفتیم به دلیل مهیا نشدن شرایط اکران عمومی فیلم، "آدم" را برای پخش در شبکه نمایش خانگی به موسسه رسانه‌های تصویری واگذار کنیم و فکر می‌کنم یک ماه دیگر فیلم وارد بازار می‌شود.

"آدم" اولین فیلم بلند سینمایی عبدالرضا کاهانی در سال 1385 ساخته شده و در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش در آمده است. پس از آن در این سالها دو بار قرار بود اکران عمومی شود که هر بار به دلایلی منتفی شد. البته پخش آن نیز برعهده فیلمیران است.

در خلاصه داستان فیلم "آدم" آمده است: در روستای عیش‌آباد 20 سال است کسی نمرده است. شغل اهالی روستا نوازندگی است و تفکرات شاد زیستن مردمان روستا برگرفته از روحیه یکی از اهالی به نام آدم است. مهتاب کرامتی، فرشته صدرعرفایی، مهران احمدی و حامد بهداد از بازیگران این فیلم هستند.

روز گشته بیژن میرباقری کارگردان "دوزخ، برزخ، بهشت" هم از ورود این فیلم به شبکه نمایش خانگی بدون اکران عمومی خبر داده بود.