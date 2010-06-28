دوره های آموزش زبان طلاب حوزه های علمیه برگزار می شود

مدیر مرکز آموزش زبان حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: برای دوره های تابستانی مرکز بیش از 120 نفر از طلاب در قالب 4 کلاس عربی و 8 زبان انگلیسی در سه شیفت زمانی 7 تا 10 صبح، 10 تا 13 و 17 تا 20 شرکت دارند کلاس زبان فرانسه نیز به زودی با حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان در این کلاس آغاز خواهد شد.

وی افزود: این کلاسها از روز گذشته شروع شده و تا شروع ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت، همچنین در صورت کسب موافقت های لازم، کلاسهای آموزش زبان برای طلاب خواهر نیز فراهم خواهد شد.

شاکر افضلی افزود: این مرکز در نظر دارد در یک برنامه بلند مدت آموزشی امکان آموزش بیش از 10 زبان را به ترتیب اولویت فراهم کند که مقدمات لازم برای آموزش زبان اسپانیولی به طلاب حوزه علمیه فراهم شده است.