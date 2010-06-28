روایت "عشق آباد تا عشق آباد" در دوجلد/ مبارزات شهید کاوه رمان شد

منصور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتابهای جدیدی که در دست نگارش دارد اینگونه گفت: "عشق آباد تا عشق آباد" عنوان رمانی است که آن را در دو جلد به سفارش انتشارات سوره مهر در دست نگارش دارم.

وی ادامه داد: این رمان بر اساس داستانی مستند از یک اتفاق که در سال 1342 افتاده نوشته می شود و ماجرا از این قرار است که در آن سالها فرزند کوچک دبیر اول حزب کمونیست ترکمنستان فعلی دچار سرطان خون می شود و پدربزرگ این بچه که در دوران جنگ جهانی دوم در ایران سرباز بوده تصمیم می گیرد بچه را برای شفا به بارگاه امام رضا(ع) بیاورد.

نویسنده "جاده جنگ" در توضیح بیشتر این اتفاق که سینه به سینه نقل شده است عنوان کرد: پدر بچه که کمونیست است به شدت با ایده پدربزرگ مخالفت می کند تا اینکه پدربزرگ همراه با دوست دیگرش که او نیز در جنگ جهانی دوم در ایران بوده بچه را از بیمارستان ربوده و به مرز ایران می آیند در ادامه راه برایشان اتفاقات زیادی می افتد تا اینکه به مشهد می‌رسند و پدربزرگ برای شفای بچه به امام هشتم متوسل می شود.

انوری افزود: در این ماجرا استواری در ژاندارمری مرز ایران و ترکمنستان حضور داشته به نام استوار حیدری که هم او داستان را تعریف کرده است و من آن را از یکی از دوستانم که با هم فیلمنامه ای نیز بر اساس این روایت نوشته ایم شنیدم و تصمیم گرفتم رمانی نیز بر اساس آن بنویسم.

وی تاکید کرد: برای اینکه این روایت تبدیل به داستان شود تغییراتی در آن ایجاد کردم و پیش بینی می کنم هر جلد از این رمان 500 صفحه خواهد بود و در حال حاضر اوایل جلد نخست آن هستم و در نظر دارم تا مهرماه آن را تحویل ناشر دهم.

مولف "مصافحه با ارواح" درباره نام کتاب "عشق آباد تا عشق آباد" توضیح داد: عشق آباد اول نام شهر عشق آباد در ترکمنستان است و عشق آباد دوم کنایه از مشهد است. من تاکنون این داستان را به صورت مکتوب در جایی نخوانده ام ولی به طور روایی شنیده ام و مستند آن شخصی است که خود در آن ماجرا حضور داشته است.

انوری درباره کتاب دیگری که در دست تدوین دارد گفت: یک رمان بلند درباره زندگی و مبارزات شهید محمود کاوه در کردستان به سفارش مرکز حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز در دست نگارش دارم که این کتاب هم بیش از 700 صفحه خواهد داشت و دو جلدی خواهد بود.

وی اضافه کرد: نوشتن جلد نخست این رمان که نام موقت آن "سردار آفتاب" است به پایان رسیده و جلد دوم نیز به پایان راه نزدیک شده است. کار پژوهش و نگارش این اثر 3 سال طول کشیده البته قرار بود یک سال و نیمه تمام شود که به دلیل کارهای موازی که در طول این سالها برایم پیش آمد کار نگارش آن به تاخیر افتاد.

این نویسنده و پژوهشگر با اشاره به اینکه از منابع مختلف تحقیقاتی برای نگارش این رمان بهره برده تصریح کرد: بیش از 30 چلد کتاب درباره کردستان و مبارزات رزمندگان از جمله شهید کاوه در آن منطقه منتشر شده که اکثر آنها را مطالعه کردم و می شود گفت رمان "سردار آفتاب" مجموعه حوادث کردستان را با محوریت مبارزات شهید کاوه روایت می کند.

انوری در پایان عنوان کرد: این کتاب می تواند جلدهای دیگر هم داشته باشد چراکه اطلاعات و حوادث درباره کردستان آنقدر هست که بتوان چندین جلد کتاب درباره آنها نوشت.