67 درصد صادرات لرستان مربوط به بخش صنعت و معدن است

حجت الله بیرانوند در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: 67 درصد صادرات استان لرستان مربوط به بخش صنعت و معدن، 9 درصد مربوط به بخش کشاورزی و 24 درصد بخش بازرگانی است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته صادرات غیر نفتی لرستان از روند رو به رشدی برخوردار بوده است، افزود: میزان صادرات غیر نفتی استان نسبت در سال گذشته از نظر وزنی 423 درصد و از نظر ارزشی 106 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان با بیان اینکه میانگین رشد صادرات کشور 12 درصد بوده، ادامه داد: در مدت فوق 34 قلم کالای تولیدی استان به ارزش 88 میلیارد و 834 هزار و 351 دلار به وزن 232 میلیون و 946 هزار و 753 کیلوگرم از طریق گمرک خرم آباد و سایر گمرکات صادر شده است.

بیرانوند با بیان اینکه این کالاها با محوریت 54 بنگاه تشکل و تجار حقیقی و حقوقی به 32 کشور جهان صادر شده است، یادآور شد: در طول سال گذشته 17 بازار جدید به بازارهای هدف محصولات استان اضافه شده است.

وی مهمترین بازارهای هدف لرستان را کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه عنوان کرد و خاطرنشان کرد: بالاترین ارزش کالاهای صادراتی لرستان به ترتیب داروی انسانی، فروآلیاژ و سیمان بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: همچنین از نظر وزنی نیز سیمان، گچ و آهک صنعتی در صدر صادرات غیرنفتی این استان قرار دارند.

بیرانوند یادآور شد: با توجه به بررسی های انجام شده واحدهای برتر صنعتی استان در مقوله صادرات داروسازی اکسیر، سیمان دورود، داروسازی داملران و آهک صنعتی و هیدراته لرستان بوده است.