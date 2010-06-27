آمریکائی ها دسته دسته به تروریست ها ملحق می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان برنان" در مصاحبه با روزنامه واشنگتن تایمز با اعلام این مطلب در ادامه گفت : بسیاری از آمریکائیها با پیوستن به گروه های تروریستی تهدیات زیادی را برای کشور و منافع آن ایجاد کرده اند.

مشاور عالی اوباما در امر مبارزه با تروریسم در ادامه افزود: به نظر من تعدادی از آمریکائیها در نقاط مختلف جهان با پیوستن به گروه های تروریستی موجب به خطر افتادن منافع ایالات متحده شده اند.

وی در این مصاحبه اشاره ای به نام افراد مورد نظر و تهدیداتی که از سوی آنها متوجه آمریکا شده، نکرد.

به گفته این مقام آمریکایی، آن دسته از شهروندان آمریکایی که اصلیتی غیر آمریکایی دارند دارای انگیزه های بالقوه در پیوستن به گروههای ترویستی هستند.

در همین رابطه در تاریخ 3 فوریه "دنیس بلر" رئیس وقت سیا در سخنانی در کنگره خواستار انجام حملات پیشگیرانه برای جلوگیری از به وقوع پیوستن تهدیدات علیه ایالات متحده شده بود.

در همین راستا در ماه های اخیر خبرهای متعددی نیز در مورد افزایش عملیات های سری آمریکا در کشورهای مختلف جهان منتشر شده بود.