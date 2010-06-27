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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۲

در حاشیه نشست گروه 20؛

مرکل و کامرون با هم بازی آلمان و انگلیس را تماشا می‌کنند

مرکل و کامرون با هم بازی آلمان و انگلیس را تماشا می‌کنند

روسای دولتهای آلمان و انگلیس قصد دارند با یکدیگر بازی حساس تیمهای فوتبال این دو کشور در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را تماشا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان و "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس قرار ملاقاتی برای تماشای بازی امروز یکشنبه تیمهای فوتبال این دو کشور در مرحله یک هشتم جام جهانی گذاشته اند.

مرکل با اعلام این خبر به خبرنگار شبکه ARD آلمان گفت: قرار گذاشته ایم حداقل نیمه دوم بازی را با همدیگر نگاه کنیم و طبیعتا هر کدام خواهان پیروزی تیم خودمان هستیم.
 
وی که در حال حاضر برای شرکت در نشست گروه 20 در تورنتوی کانادا به سر می برد، همچنین پیش بینی کرد که تیم آلمان این بازی را با نتیجه 2 بر 1 از تیم انگلیس ببرد. این بازی در ساعت 10 صبح به وقت کانادا و 18:30 به وقت ایران برگزار می شود.
 
گفتنی است که برگزارکنندگان جام جهانی دیدار دو تیم در دور یک هشتم نهایی را بازی خطرناک اعلام کرده‌اند. این در حالی است که پلیس آفریقای جنوبی تدابیر ویژه ای را برای مقابله با خشونتهای احتمالی ناشی از این بازی اندیشیده است.
کد مطلب 1107783

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