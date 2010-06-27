مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی طی حکمی قباد میمنت آبادی را به عنوان مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان منصوب کرد.

در حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به میمنت آبادی آمده است: قدم نهادن در مسیر فرهنگ، علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، قدمهایی محکم و استوار، بصیرتی دینمدار و پرعیار می طلبد .

توانمندی های متعهدانه و مدیریت مسئولانه جنابعالی، سوابقی را رقم زده است که گویای شایستگی های لازم برای تصدی امور فرهنگی و هنری است، از این رو به موجب این حکم به سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان منصوب می شوید .

مستغنی از تشریح است که تعامل نزدیک با اهل هنر، مردم خونگرم و مقامات استانی آن دیار در راستای تعالی فرهنگ و هنر، کمترین ره آورد حضور شما می تواند باشد .

کردستان سرزمین فداکاریها با مردمی فرهنگی، با صفا و وفادار فرصتی مغتنم پیش خواهد آورد که اهداف این نظام مقدس را به بهترین شکل ممکن پیاده کنید .

از خداوند منان برایتان قدم موزون و توفیق روزافزون مسئلت می کنیم.

پیش از این منصور ایمانی از 25 آبان ماه سال 85 سمت مدیر کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان را بر عهده داشت.