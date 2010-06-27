300 کیلومتر چهارخطه در استان لرستان در دست اجراست

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این میزان چهار خطه در راستای اجرای مصوبات سفر دور دوم هیئت دولت به این استان در دست اجرا است.

وی با اشاره به اجرای طرح چهار خطه کردن محورهای مواصلاتی بین مرکز استان و دیگر شهرستانها، تصریح کرد: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات این پروژه ها در حداقل زمان به بهره برداری می رسد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان به آغاز فاز اول پروژه چهار خطه نورآباد - خرم آباد اشاره کرد و یاداور شد: در صورت تامین اعتبار این پروژه حداکثر تا هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

رضایی خاطر نشان کرد: همچنین به زودی عملیات چهار خطه محور بابازید - ملاوی در شهرستان پلدختر آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: یکی از عوامل مهمی که در چند سال اخیر باعث کاهش سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن در سطح راههای استان به ویژه راههای اصلی شده است احداث چهارخطه ها و ساماندهی نقاط پر حادثه است که با اجرای این پروژه ها گام مهمی در جهت ایجاد ایمنی مناسب در طول محورهای حوزه استحفاظی استان برداشته شده است.