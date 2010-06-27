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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

بهره برداری از حوزه علمیه امام علی(ع) سلماس آغاز شد

بهره برداری از حوزه علمیه امام علی(ع) سلماس آغاز شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: بهره برداری از حوزه علمیه امام علی(ع) شهرستان سلماس با حضور رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، حوزه علمیه امام علی(ع) در زمینی به مساحت هشت هزار و 100 متر مربع با زیر بنای سه هزار و 500 متر مربع درچهار طبقه احداث شده و دارای 40 حجره، سالن ورزش و کتابخانه است.

این حوزه علمیه با صرف 10 میلیارد ریال از اعتبارات دولتی و مردمی احداث شده است و ظرفیت پذیرش 160 طلبه را دارد.

حجت السلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در آئین افتتاح این حوزه علمیه ضمن تبریک سالروز میلاد خجسته حضرت علی(ع)اظهار داشت: آن حضرت سرمشق و مظهر آزاد مردی، عدالت، شجاعت و ایثار بوده و محبان ایشان نباید تنها به ادعای دوستی اکتفا کرده و باید در عمل، دوستی آن حضرت را ثابت کنند.
 

کد مطلب 1107787

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