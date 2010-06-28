  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۶

معلم در گفتگو با مهر:

"آل" را به جشن سینمای ایران ارائه نکردم

"آل" را به جشن سینمای ایران ارائه نکردم

تهیه کننده "آل" عنوان کرد، تاکنون تصمیمی برای ارائه این فیلم به چهاردهمین جشن سینمای ایران نگرفته‌ام.

علی معلم در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه اشتیاقی برای شرکت در جشن سینمای ایران را ندارم . هم اکنون مشغول رایزنی برای حضور فیلم در چندین جشنواره خارجی هستم که در در فضای ژانر "آل" باشند.

مصطفی زمانی، آنا نعمتی، همایون ارشادی، هنگامه حمیدزاده‌، کیتوش آرزویان، سونیا کاتوزیان، لیزا عزیزیان، نارنیه خاچاتوریان و سورن کانجومیان‌ بازیگران "آل" هستند.

داستان این فیلم درباره مهندسی جوان است که همراه همسر باردارش به ارمنستان می‌رود و آنجا به مشکل برمی‌خورد. این فیلم در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و اردیبهشت ماه نیز اکران عمومی شد.

کد مطلب 1107789

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها