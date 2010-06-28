"آل" را به جشن سینمای ایران ارائه نکردم

علی معلم در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه اشتیاقی برای شرکت در جشن سینمای ایران را ندارم . هم اکنون مشغول رایزنی برای حضور فیلم در چندین جشنواره خارجی هستم که در در فضای ژانر "آل" باشند.

مصطفی زمانی، آنا نعمتی، همایون ارشادی، هنگامه حمیدزاده‌، کیتوش آرزویان، سونیا کاتوزیان، لیزا عزیزیان، نارنیه خاچاتوریان و سورن کانجومیان‌ بازیگران "آل" هستند.

داستان این فیلم درباره مهندسی جوان است که همراه همسر باردارش به ارمنستان می‌رود و آنجا به مشکل برمی‌خورد. این فیلم در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و اردیبهشت ماه نیز اکران عمومی شد.