برگزاری همایش معضل اعتیاد را رفع نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از دست اندرکاران برخوردکننده با مواد مخدر در مازندران افزود: نقش نهادهای مردمی در برخورد با افیون اعتیاد بسیار اثرگذار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: خیرین باید در کمک رسانی به واحدهای مردم نهاد مقابله با اعتیاد کمک کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مقابله با معضل اعتیاد تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست تصریح کرد: مراکز بازپروری نیز نمی توانند به تنهایی معتادی را از مرگ نجات دهند.

طبرسی با بیان اینکه پیشگیری، فرهنگ سازی، توصیه و سفارش به خانواده ها، برخورد قهری و فیزیکی با توزیع کنندگان مواد مخدر باید مدنظر جدی تر اعضای شورای هماهنگی مازندران قرار گیرد یادآور شد: نیروی انتظامی باید با سوداگران مرگ با جدیت برخورد کنند.

وی همچنین از آلوده شدن جوانان برخی روستاهای مازندران به افیون اعتیاد ابراز تاسف کرد و افزود: برخی کوچه های شهر ساری به مراکز فروش مواد مخدر تبدیل شده حال اینکه نباید برخورد با مواد مخدر را به برگزاری همایش و سمینار تعطیل کنیم.

به گزارش مهر، در پایان از دست اندرکاران و دستگاه های فرهنگی برخورد کننده با معضل اعتیاد در مازندران قدردانی شد.