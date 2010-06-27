درآمدزایی یک کیلو مواد مخدر مساوی با یک تن گندم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سردار حسین چناریان ظهر یکشنبه در همایش مبارزه با مواد مخدر در کرمان اظهار داشت: با حضور اشغالگران در افغانستان به صورت محسوس میزان تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است و ادعای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تنها یک عوام فریبی توسط آمریکا و انگلیس است.

وی گفت: طرح جایگزین کشت گندم با کشت تریاک با توجه به شاخص درآمد زایی مواد مخدر نیز در واقع گوشه دیگری از فریب کاری آمریکاست زیرا درآمد یک کیلو تریاک در افغانستان برابر درآمد یک تن گندم است.

چناریان افزود: هر چند که نزدیک به 40 درصد کشتزارهای ترایک در افغانستان کاهش یافته است اما با حضور کارشناسان کشاورزی انگلیس در افغانستان و استفاده از فن آوری های جدید میزان بهره وری از زمینهای کشاورزی به صورت محسوس افزایش یافته است.

کشت تریاک در افغانستان 10 بربر افزایش یافته است

وی ادامه داد: با استفاده از روشهای نوین کشت در 60 درصد زمین باقیمانده میزان برداشت مواد مخدر در این کشتزارها نسبت به گذشته 10 برابر افزایش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی کرمان خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته هم اکنون 200 کارشناس انگلیسی در راستای کشت مواد مخدر در افغانستان در حال فعالیت می باشند.

سردار چناریان افزود: یکی دیگر از اقدامات غرب در افغانستان افزایش تولید مواد مخدر صنعتی می باشد که به عنوان یکی از سیاستهای آنها برای سلطه بر جوامع دیگر دنبال می شود.

انبار مواد مخدر پشت مرزهای ایران

رئیس پلیس کرمان ادامه داد: با اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر در افغانستان، افزایش انبار مواد مخدر در پشت مرزهای ایران و همچنین ورود مواد مخدر به کشور از واقعیتهای موجود است که باید برای برخورد با آنها برنامه ریزی لازم انجام شود.

وی ایران را در زمینه مقابله با مواد مخدر از کشورهای پیشتاز دانست و گفت: استان کرمان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی در نوک پیکان مقابله با قاچاق مواد مخدر است.

سردار چناریان گفت: یکی از اقدامات مثبت انجام شده در راستای مبارزه با مواد مخدر بستن سیصد کیلومتر از مرز می باشد که موجب شده است میزان قاچاق مواد مخدر مناطق شمالی استان کرمان، خراسان جنوبی و یزد به شدت کاهش و امنیت در این مناطق به صورت محسوس افزایش یابد.

یک معتاد به دو نفر از اعضای جامعه آسیب می رساند

وی با اشاره به هم مرزی ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر گفت: نباید تصور کرد و که مقابله با این پدیده به راحتی قابل انجام است بلکه باید در این راستا یک عزم ملی داشته باشیم و همانگونه که خانواده ها در راستای مقابله با آنفولوانزای خوکی اقدامات پیشگیرانه انجام دادند باید در راستای مقابله با مواد مخدر نیز هوشیار باشند.

وی گفت: تنها یک فرد معتاد می تواند به ده نفر از افراد جامعه آسیب وارد کند.



وی خواستار برنامه ریزی جدی برای مقابله با مواد مخدر شد و گفت: هنوز نگرانی لازم برای برخورد با این پدیده در خانواده ها ایجاد نشده است.

اعتیاد معضل اداری نیست بحران اجتماعی است



سردار چناریان اضافه کرد: نباید به مواد مخدر به عنوان یک معضل اداری نگریسته شود بلکه این مشکل به واقع یک بحران اجتماعی جدی است.



وی ادامه داد: استان کرمان در مسیر قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است و در راستای مقابله با این پدیده نیز هزینه های سنگینی داده است.



وی ادامه داد تنها 70 درصد از جرایم در استان کرمان در رابطه با مواد مخدر است و 75 درصد از زندانیان زندانهای استان کرمان نیز در خصوص مواد مخدر مجرم شناخته شده اند.

طبق نظر کارشناسان هر چند کشف مواد مخدر در استان کرمان در رده های بالایی استانهای کشور و حتی دنیا قرار دارد اما این استان رتبه نهم مصرف مواد مخدر در کشور را داراست.