معلمان زن باید الگوی عفاف و حجاب در جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر یکشنبه در دوره آموزشی تربیت مدرس عفاف و حجاب در مرکز تربیت معلم فاطمه زهرا (س) قائم شهر افزود: بر تمامی زنان واجب است تا برای پاسداشت خون 300 هزار جوان شهید، حجاب خود را حفظ نمایند.

وی با اشاره به اینکه یک مدیر خوب با رعایت تقوای فردی دانش آموزان را ترغیب به آن می کند، تصریح کرد: تصدی هر جایگاهی در نظام تعلیم و تربیت مسئولیت سنگینی در قبال تربیت دانش آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: مدیر مدرسه باید مقتضیات جامعه را بداند و با بهره گیری از منابع، نسبت به وظیفه خود اطلاعات خوبی داشته باشد.

مشاور امور بانوان آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: دوره آموزشی تربیت مدرس عفاف و حجاب با شرکت 400 مدیر و 32 مشاور امور بانوان آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب برگزار شد.

سیده سکینه نورانی افزود: پاسخ به شبهات پیرامون عفاف و حجاب ، ضرورت بازآموزی مدیران جهت پاسخگویی به نسل نوجوان و جوان ، آشنایی با آیات و روایات در مورد عفافا و حجاب و دانش افزایی مدیران و توجیه آنان نسبت به رعایت حجاب از اهداف این دوره آموزشی است.



