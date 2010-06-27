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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۴

سازمان هواشناسی اعلام کرد/

توده جدید گرد و غبار در راه مناطق غربی ایران

توده جدید گرد و غبار در راه مناطق غربی ایران

گزارشهای هواشناسی و تصویرهای دریافتی از ماهواره نشان می دهد یک توده گرد و غبار در مرکز و جنوب عراق تشکیل شده و نوار غربی ایران را متاثر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرده بررسی نقشه های پیش یابی نشان می دهد که مسیر حرکت این توده گرد و خاک که از شدت بالایی برخوردار نیست و گستره آن نیز محدود است از اواخر امروز ( یکشنبه )و در تمامی روز دوشنبه نوار غربی کشور از جنوب کردستان تا خوزستان و غرب خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد. 

روز گذشته ( شنبه ) مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به روند رو به کاهش توده گرد و غبار در مناطق مرکز، شمال و غرب کشور از افزایش دو درجه ای دمای هوا در سراسر کشور طی روزهای آینده خبر داده بود.

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعال شدن مجدد کانون گرد و غبار در منطقه و تاثیر آن بر آب و هوای ایران گفت: مرحله جدید فعال شدن کانون گرد و غبار از شدت بالایی برخوردار نیست و به مناطق مرکز و بالاتر نفوذ نمی کند بلکه مناطق غرب و جنوب غرب را در بر می گیرد.

کد مطلب 1107800

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