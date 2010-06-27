  1. استانها
  2. مازندران
۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۵۹

موتمنی خبر داد:

برگزاری همایش منطقه ای نقش مازندران در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری گفت: همایش منطقه‌ای نقش مازندران در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون موتمنی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این همایش منطقه ای اظهار داشت: جغرافیای تاریخی مازندران، ورود و گسترش اسلام در مازندران، خدمات متقابل اسلام و مازندران، حکومت‌های اسلامی و حاکمان مسلمان، هویت ایرانی ـ اسلامی، مذاهب اسلامی، دانشوران، مشاهیر و فعالیت‌های علمی و  سایر محورهای مرتبط در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی با محوریت مازندران از جمله محورهای ارسال مقالات به دبیرخانه این همایش منطقه ای است.

وی تاکید کرد: در برگزاری این همایش علمی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران، شبکه استانی صدا و سیمای مازندران، سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری مازندران، شهرداری ساری، موسسه پژوهشهای تاریخ و فرهنگ مازندران و دانشگاههای آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، تنکابن، نور، چالوس و سوادکوه همکاری دارند.
 
وی زمان برگزاری همایش را آذرماه 89 اعلام تصریح کرد: ثبت نام و ارسال مقالات فقط از طریق پست الکترونیکی صورت می گیرد.
 
موتمنی افزود: پژوهشگران و محققان، دانشجویان و اساتید تا تاریخ ۳۰ مهر ۸۹ می توانند مقالات خود را به آدرس الکترونیکی tabarestan@iausari.ac.ir  ارسال نمایند.
 
کد مطلب 1107802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها