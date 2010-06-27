برگزاری همایش منطقه ای نقش مازندران در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

به گزارش خبرنگار مهر، همایون موتمنی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این همایش منطقه ای اظهار داشت: جغرافیای تاریخی مازندران، ورود و گسترش اسلام در مازندران، خدمات متقابل اسلام و مازندران، حکومت‌های اسلامی و حاکمان مسلمان، هویت ایرانی ـ اسلامی، مذاهب اسلامی، دانشوران، مشاهیر و فعالیت‌های علمی و سایر محورهای مرتبط در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی با محوریت مازندران از جمله محورهای ارسال مقالات به دبیرخانه این همایش منطقه ای است.

وی تاکید کرد: در برگزاری این همایش علمی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران، شبکه استانی صدا و سیمای مازندران، سازمان بسیج علمی و پژوهشی و فناوری مازندران، شهرداری ساری، موسسه پژوهشهای تاریخ و فرهنگ مازندران و دانشگاههای آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، تنکابن، نور، چالوس و سوادکوه همکاری دارند.

وی زمان برگزاری همایش را آذرماه 89 اعلام تصریح کرد: ثبت نام و ارسال مقالات فقط از طریق پست الکترونیکی صورت می گیرد.