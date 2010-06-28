تصویربرداری "شوق پرواز" متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فاز اول مدتی است به پایان رسیده و فاز دوم مربوط به صحنه های جنگ هوایی است که به صورت پرده آبی و یا در خارج از کشور تصویربرداری می شود. به همین دلیل گروه تولید برای تامین بودجه کار تصویربرداری را متوقف کرده اند و تا یک ماه دیگر دوباره تصویربرداری ادامه پیدا کند.

تدوین بخش‌های گرفته شده توسط سهراب خسروی انجام می شود. در این مجموعه شهاب حسینی، اکبر عبدی، شهرام حقیقت‌دوست، عبدالرضا اکبری، کوروش تهامی، مهران رجبی، فخرالدین صدیق شریف، افسانه بایگان، الهام حمیدی، فرشته سرابندی، مینا جعفرزاده، ستاره اسکندری، پوراندخت مهیمن، اتابک نادری، سید مهدی ضیائی و... بازی می‌کنند.

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از فیلمنامه‌نویس: فرهاد توحیدی، حسین تراب‌نژاد و مهدی محمدنژادیان، مدیر پروژه: ناصر دهقانی، مدیر تصویربرداری: حسن پویا، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، مدیر صحنه: مصطفی آذرنوش، طراح گریم: سعید ملکان، مدیر تولید: مجید بابایی، مجری‌طرح: جواد قلی‌زاده.



مجموعه "شوق پرواز" محصول موسسه فرهنگی هنری شاهد و روایت زندگی شهید بابایی است.