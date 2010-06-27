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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

آقازاده:

تشکیل استان البرز منشا تحولات بزرگ در حوزه مدیریت شهری است

تشکیل استان البرز منشا تحولات بزرگ در حوزه مدیریت شهری است

استان تهران - خبرگزاری مهر: سیدعلی آقازاده گفت: تشکیل استان البرز منشأ خیر و برکت و تحولات عظیم وگسترده در مجموعه مدیریت شهری منطقه است.

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج  ضمن تبریک تصویب لایحه تشکیل استان البرز به همه شهروندان، تشکیل این استان را در سال همت مضاعف - کار مضاعف منشأ خیر وبرکت وتحولات عظیم وگسترده در این منطقه دانست.

وی اظهار داشت: کرج دارای ظرفیتها وقابلیت های بالقوه بسیار است و این موضوع لزوم توجه ویژه به این منطقه را نشان می دهد و امروز با تلاش و مساعدت های هیئت دولت ونمایندگان مجلس شورای اسلامی وبالاخص نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی شاهد تحقق این مهم که از خواسته های برحق شهروندان است، هستیم.

وی افزود: با استان شدن البرز و تخصیص اعتبارات لازم، پروژه های گسترده و مهمی در کرج به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار کرج  خاطرنشان کرد: این ارتقا ساختار اداری همراه با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان می تواند با فراهم کردن زیرساختها زمینه توسعه هرچه بیشتر منطقه البرز را فراهم کند. 

وی بیان داشت: تلاش می شود همزمان با استان شدن و اجرای مرحله دوم طرح شهروند الکترونیک زمینه استفاده شهروندان از امکانات الکترونیک دستگاهها فراهم شود.

آقازاده یادآور شد: زیرساختهای اجرای طرح شهروند الکترونیک در کرج فراهم شده است و تاکنون بیش از صدها هزار نفر از این طرح بهره برده اند.

کد مطلب 1107807

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