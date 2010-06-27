مرمت ابنیه فنی محور کندوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از محور کندوان در جمع خبرنگاران در چالوس افزود: راه ساخته شده و تحت بهره برداری با گذشت زمان و با توجه به شرایط جوی و طبیعی ، حجم آمد و شد، بارهای وارده و مشخصات فنی و اجرایی اولیه، نیاز به نگهداری و رفع خرابی دارد.

وی خاطر نشان کرد: راه و ترابری مازنردان دراستای برنامه ها و اهداف خود در زمینه مرمت و بازسازی ابنیه های فنی محورهای استان اقدامات گسترده ای را در دستور کار خود داشته که از جمله آنها می توان به تعمیر و مرمت ابنیه های محور کندوان شامل دیوار ضامن، دیوار حایل، پلها، جانپناه ، ترمیم آب شستگی اشاره کرد.

رحیمی با اعلام اینکه این عملیات به صورت مستمر و سنواتی اجرا می شود خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط خاص محور کندوان و کوهستانی بودن بخش اعظم از این مسیر ترمیم و مرمت دیوار های سنگی در منطقه های زرد کمر و خروجی روستای سیاه بیشه بسیار سخت و طاقت فرسا بوده که نشان از همت بالای راهداران سخت کوش دارد.

طول محور ارتباطی و تاریخی کندوان ( چالوس - کرج ) ۱۵۰ کیلومتر بوده که از این مقدار77.5 کیلومتر در حوزه استحفاظی استان مازندران قرار دارد.

