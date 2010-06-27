  1. استانها
  2. مازندران
۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۲

مرمت ابنیه فنی محور کندوان آغاز شد

مرمت ابنیه فنی محور کندوان آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران از آغاز عملیات تعمیر و مرمت ابنیه فنی در محور ارتباطی و تاریخی کندوان با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات پروژه های عمرانی ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از محور کندوان در جمع خبرنگاران در چالوس افزود: راه ساخته شده و تحت بهره برداری با گذشت زمان و با توجه به شرایط جوی و طبیعی ، حجم آمد و شد، بارهای وارده و مشخصات فنی و اجرایی اولیه، نیاز به نگهداری و رفع خرابی دارد.

وی خاطر نشان کرد: راه و ترابری مازنردان دراستای برنامه ها و اهداف خود در زمینه مرمت و بازسازی ابنیه های فنی محورهای استان اقدامات گسترده ای را در دستور کار خود داشته  که از جمله آنها می توان به تعمیر و مرمت ابنیه های محور کندوان شامل دیوار ضامن، دیوار حایل، پلها، جانپناه ، ترمیم آب شستگی اشاره کرد.

رحیمی با اعلام اینکه این عملیات به صورت مستمر و سنواتی اجرا می  شود خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط خاص محور کندوان و کوهستانی بودن بخش اعظم از این مسیر ترمیم و مرمت دیوار های سنگی در منطقه های زرد کمر و خروجی روستای سیاه بیشه بسیار سخت و طاقت فرسا بوده که نشان از همت بالای راهداران سخت کوش دارد.
 
طول محور ارتباطی و تاریخی کندوان ( چالوس - کرج ) ۱۵۰ کیلومتر بوده که از این مقدار77.5 کیلومتر در حوزه استحفاظی استان مازندران قرار دارد.
 
کد مطلب 1107809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها