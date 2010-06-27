طنز در استانها فراگیر نشده است

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به سیاستهای جدید دفتر طنز حوزه هنری در خصوص گسترش طنز در استانها، باید از این فرصت بخوبی استفاده شود.

وی با اشاره به برگزاری شب شعر در حلقه رندان گفت: این شب شعر فرصت مناسبی برای بروز استعدادهای شهرستانی فراهم کرده است.

سالاری ادامه داد: در واقع هنوز طنز در استانهای فراگیر نشده است و حضور استانها در این عرصه جدیدی تلقی نشده است و با توجه به استعدادهای طنز در استانهای مختلف این مسئله از مهمترین مشکلات حوزه طنز به شمار می رود.

وی خواستار برگزاری شب شعر طنز در استانها شد و گفت: این مسئله بستر لازم برای تبلور استعدادهای را فراهم می کند.

وی همچنین با اشاره به فعالیتهای فیلم سازی در کرمان گفت: فیلم مستند داستانی کوکب به نویسندگی و کارگردانی "سمیه مولایی" به بخش مسابقه چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رحمت راه یافت.

سالاری گفت: چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رحمت 27 تا 31 تیر ماه 89 در تبریز برگزار می شود و 550 اثر کاندیدای حضور در جشنواره یاد شده بوده اند.

وی افزود: پروسه تولید این مستند داستانی یک سال به طول انجامید و هدف از ساخت آن به تصویر کشیدن روابط انسانی افراد با یکدیگر است.