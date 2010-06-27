یونسکو در نیشابور همایش بر پا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، عباسعلی مدیح بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی انتخاب نیشابور به عنوان شهر پایدار ایرانی توسط یونسکو و در آستانه دهم تیرماه سالروز ورود تاریخی و باشکوه حضرت امام رضا (ع) به نیشابور، همایش مذکور برپا می‌شود.

شهردار نیشابور با اشاره به اینکه همایش سه‌شنبه 8 تیرماه صبح در فرهنگسرای سیمرغ برگزار می‌شود، محورهای سخنرانی را نیشابور نخستین پایتخت سیاسی فرهنگی ایران بعد از اسلام، نیشابور - کثرت و تنوع مشاهیر آن در جهان اسلام، نیشابور - بنیان‌گذار نخستین دانشگاه در تمدن ایرانی و اسلامی و سهم نیشابور در تکوین تمدن ایرانی اسلامی اعلام کرد.

وی دیگر محورهای سخنرانی را نیشابور خواستگاه عرفان اسلامی، خیزش ققنوس نیشابور در جهان امروز، نیشابور در نگاه پژوهشگران غربی و معرفی توانمندی‌های نیشابور جهت توسعه صنعت گردشگری عنوان کرد.

مدیح از برپایی چندین نمایشگاه چون نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری و تاریخی نیشابور با همکاری انجمن سینمایی جوان و انجمن عکس نیشابور در تالارهای جنبی فرهنگسرا خبر داد.

شهردار نیشابور افزود: گروهی از هنرمندان در قالب نمایشگاه صنایع دستی با ارائه غرفه‌های گلیم‌بافی، قالی‌بافی، نمدبافی، سفال‌گری، فیروزه‌تراشی و ... به صورت زنده هنر خود را به بازدیدگنندگان ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: دانشجویان دانشکده هنر مجتمع آموزش عالی نیشابور نیز به صورت زنده به خلق آثار تجسمی خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: گنجوی از شهروندان هنردوست و فروشندگان صنایع دستی نیشابور، برای اولین بار کلکسیون خود شامل لوازم زندگی اهالی نیشابور در یکصد سال گذشته را در معرض دید قرار می‌دهد.

دبیر همایش نیشابور، شهر پایدار ایرانی سخنرانان این همایش را محمود صلاحی‌ استاندار ادیب خراسان رضوی، میرجلال‌الدین کزازی فارسی‌پژوه شهیر ایران، رجبعلی لباف خانیکی مدیر پایگاه پژوهشی شهر شادیاخ نیشابور و عضو هیئت امنای شهر تاریخی توس، محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل ملی یونسکو و یک همشهری نیشابورشناس معرفی کرد.

مدیح با بیان اینکه همایش فراخوان مقالات نداشته است و سخنرانان در قالب همایش بیاناتی خواهند داشت، گفت: به زودی کتابی با عنوان همایش با موضوع معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن نیشابور که در حال ویرایش نهایی است، به مرحله چاپ سپرده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی نگاشته و توسط یونسکو و با همکاری سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی ایران به 70 کشور جهان ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: بخش دوم برنامه‌های همایش، بازدید میهمانان ویژه همایش از جاذبه‌های گردشگری نیشابور خواهند بود که شامل سخنرانان، مقامات و ایران‌شناسان اعزامی از مقر پاریس یونسکو هستند.