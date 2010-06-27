جشنواره صید ماهی با قلاب در شهرستان پلدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس کمیته ماهی گیری آذربایجان غربی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره به خبرنگاران گفت: این همایش ورزشی تفریحی به منظور تاکید بر صید قانونی، حفاظت از محیط زیست و انس با طبیعت با حضور ماهیگیران استانهای آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، گلستان و مرکزی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در جشنواره صید ماهی با قلاب طی مدت یک روز برگزاری این جشنواره 50 قطعه ماهی صید کردند، بیان داشت: ماهیان صید شده به دلیل فصل تخم ریزی ماهیان، دوباره به آب های ارس بازگردانده شدند.

پاکسازی سواحل دریاچه ارس و اهدای جوایزی به ماهی گیران برتر این جشنواره از برنامه های جنبی چهارمین جشنواره صید ماهی با قلاب بود.

