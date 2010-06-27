خسارت 1100 میلیونی ریالی به محورهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد حوادث استان افزود: بارندگی شدید و طوفان در اول تیرماه 89 خسارت فراوانی را به محورهای استان وارد کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بارندگی و طوفان شدید باعث خرابی در سطح محورهای روستایی استان شده که تاکنون و براساس اطلاعات دریافتی از ادارات تابعه مبلغ هزار و 150میلیون ریال خسارت به سطح محورهای روستایی شهرستان بهشهر وارد کرده است.

حسینی گفت: بارندگی سبب تخریب محورهای سفید چاه به وزوار ، مسیر پل مرکز بخش به سفید چاه و اندرات و جاده زنگت به بندبن شده است.

وی تصریح کرد:: آبروها،علائم ایمنی جسم راه، پل های موجود ، شانه و بدنه راه بیشترین مواردی بودند که متحمل خسارت شدند.

رئیس اداره روابط عمومی راه و ترابری مازندران در ادامه افزود: همچنین در اثر این بارندگی در محورهای روستایی شهرستان ساری نیز شاهد خسارت به جسم راه بوده که از جمله می توان به محورهای روستایی عبور زرده، ورند،هفت خال، ذکریا کلا، عقه خیل ،سنام ،سعیدآباد، وری، کنیم ،خارخون، آتنی، تیلک و کلکنار اشاره کرد.

