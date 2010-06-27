به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید ابدالی دهدزی با اشاره به انتقال روزانه 5 میلیون متر مکعب گاز استحصالی فازهای پارس جنوبی به پالایشگاه بیدبلند یک، گفت: به زودی با ساخت خطوط جدید انتقال گاز ظرفیت انتقال گاز از پارس جنوبی به 27 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

وی با اشاره به انجام تغییرات فنی، مهندسی و فرآیندی برای تصفیه گازهای ترش عسلویه در پالایشگاه بیدبلند یک، تصریح کرد: از اواسط خرداد ماه این طرح در پالایشگاه گاز بیدبلند یک اجرایی شده که شرایط حفظ پایداری انتقال گاز از عسلویه به این واحد پالایشگاهی تثبیت شده است.

مدیر عامل شرکت پالایش گاز بیدبلند یک افزود: پیش بینی می کنیم با ساخت خط لوله جدید به طول 10 کیلومتر از خط پنجم سراسری به پالایشگاه بیدبلند ظرفیت پالایشی این مجموعه تا مرز 20 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

به گفته ابدالی همچنین با ساخت خط خوراک دائمی پالایشگاه گاز بیدبلند یک ظرفیت دریافت گاز از فازهای پارس جنوبی تا سقف 27 میلیون متر مکعب در روز قابل افزایش است.