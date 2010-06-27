کانونهای فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی به 200 مرکز می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، حجت الاسلام محمد رضا بابازاده بعد از ظهر یکشنبه در همایش مدیران کانونهای مساجد جنوب استان با بیان اینکه امسال 64 کانون فرهنگی هنری جدید در مساجد استان ایجاد می شود، افزود: در حال حاضر 136 کانون در سطح مساجد استان فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه کانونهای فعال فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان غربی در فصل تابستان شش جشنواره برگزار می کنند، بیان داشت: جشنواره های قرآنی، هنرهای تجسمی، نمایش، شعر و ادبیات، نشریات و آواها و نغمه های آسمانی با شرکت 600 نفر در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد.

دبیر کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی واگذاری فعالیتها به کانونهای تخصصی را یکی از راهکارهای کیفی سازی برنامه های این دبیرخانه عنوان کرد و اظهار داشت: حمایت از فعالیت های پژوهشی و علمی جوانان و تشکیل هسته های پژوهشی از دیگر راهکارهای کیفی سازی برنامه ها است.

حجت الاسلام بابازاده آموزش کتابداران، آموزش ائمه جماعات در راستای جذب جوانان و شناخت مهارت های آنان، آموزش زوج های جوان، آموزش مدیر مسئولان کانونهای جدید التاسیس، آموزش های عرفانی نوظهور و آموزش مقابله با جنگ نرم و وبلاگ نویسی را از جمله برنامه های سالجاری دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان عنوان کرد.

