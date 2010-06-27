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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۸

برنامه های اوقات فراغت اداره فرهنگ و ارشاد کرج آغاز شد

برنامه های اوقات فراغت اداره فرهنگ و ارشاد کرج آغاز شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: ویژه برنامه های اوقات فراغت اداره ارشاد کرج در فرهنگسراهای کرج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علاوه بر فرهنگسراهای این شهرستان شامل امام خمینی (ره)، حافظیه، ولایت، ملاصدرا و غدیر، کانونهای فرهنگی مسجدها نیز در اجرای طرح اوقات فراغت همکاری دارند.

برگزاری کلاسهای آموزشی خوشنویسی، طراحی و نقاشی، اردوهای تفریحی و زیارتی، برگزاری کلاسهای آموزش قرآن و حفظ تخصصی قرآن، خلاقیت فکری کودکان، موسیقی سنتی، قصه نویسی از جمله برنامه های اوقات فراغت این اداره است.

همچنین برگزاری کلاسهای هنری معرق و منبت کاری، اجرای تئاتر، برگزاری جشنواره استانی، شب شعر، نمایشگاه کتاب، آموزش مهارتهای زندگی، همایش نجوم، کلاسهای آموزشی شطرنج با همکاری تربیت بدنی، برگزاری کلاسهای آموزش بروز حوادث و بلایای طبیعی با همکاری هلال احمر، آموزش قرآن و معارف اهل بیت از دیگر برنامه های تابستانی این اداره به شمار می رود.

کد مطلب 1107828

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