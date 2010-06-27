برنامه های اوقات فراغت اداره فرهنگ و ارشاد کرج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علاوه بر فرهنگسراهای این شهرستان شامل امام خمینی (ره)، حافظیه، ولایت، ملاصدرا و غدیر، کانونهای فرهنگی مسجدها نیز در اجرای طرح اوقات فراغت همکاری دارند.

برگزاری کلاسهای آموزشی خوشنویسی، طراحی و نقاشی، اردوهای تفریحی و زیارتی، برگزاری کلاسهای آموزش قرآن و حفظ تخصصی قرآن، خلاقیت فکری کودکان، موسیقی سنتی، قصه نویسی از جمله برنامه های اوقات فراغت این اداره است.

همچنین برگزاری کلاسهای هنری معرق و منبت کاری، اجرای تئاتر، برگزاری جشنواره استانی، شب شعر، نمایشگاه کتاب، آموزش مهارتهای زندگی، همایش نجوم، کلاسهای آموزشی شطرنج با همکاری تربیت بدنی، برگزاری کلاسهای آموزش بروز حوادث و بلایای طبیعی با همکاری هلال احمر، آموزش قرآن و معارف اهل بیت از دیگر برنامه های تابستانی این اداره به شمار می رود.