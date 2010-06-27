پرواز هوایی کرمانشاه با دوبی، اربیل عراق و کیش برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعدازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی استان اظهار داشت: از چند مدت گذشته در پی برقراری پرواز هوایی کرمانشاه با سایر نقاط کشور و پروازهای دیگر بودیم که خوشبختانه توافقات لازم برای ارتباط هوایی کرمانشاه با دوبی، اربیل، کیش و شیراز صورت گرفته است و پیگیری های دیگری نیز برای برقراری ارتباط با ساری و اصفهان هم در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس تفاهمات صورت گرفته با سازمان هواپیمایی، یک شرکت هواپیمایی متقبل شده که پرواز های کرمانشاه با دوبی و کیش را برقرار سازد، لذا اداره کل میراث فرهنگی استان باید سریعاً اقدامات ضروری را برای ارسال و تائید مصوبات انجام دهد.

هاشمی خاطر نشان کرد: با برقراری این پروازها علاوه بر افزایش رفت و آمدها منجر به جذب بیشتر مسافران و گردشگران از کشور عراق برای مسافرت به سایر نقاط کشور از طریق استان خواهد شد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت برقراری پرواز اربیل عراق گفت: این موضوع همچنین می تواند تسهیل کننده ارتباط بین کرمانشاه و سلیمانیه عراق باشد.

نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه در کرمانشاه تأسیس می شود

وی همچنین از پیگیریهای صورت گرفته جهت تاسیس نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه در کرمانشاه خبر داد و گفت: تاسیس نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه در کرمانشاه توسط مراجع ذیصلاح به تصویب رسیده، لذا تلاشهای لازم جهت استقرار سریعتر این دفتر باید صورت گیرد.

در ادامه این جلسه مصطفی عظیمی فرماندار شهرستان سرپل ذهاب از ایجاد امکانات و تاسیسات لازم جهت افتتاح بازارچه کوله بری تیله کوه خبر داد و گفت: تمامی امکانات و تاسیسات لازم در این بازارچه ایجاد شده و تمامی شرایط برای افتتاح این بازارچه در هفته آینده فراهم است.

وی افزود: برای بازگشایی این بازارچه، اقدامات اولیه صورت گرفته، زمین تملک شده و تاسیسات و کلیه امکانات مورد نظر نیز ایجاد شده است.

در ادامه مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان نیز گزارشی از اجرای طرح جامع پایانه صادراتی قصرشیرین ارائه کرد و گفت: پایانه صادراتی قصرشیرین در حال حاضر 31هکتار است که با اجرای طرح جدید وسعت آن 357 هکتار افزایش خواهد یافت.

به گفته شهرام کهریزی خاکبرداری، عملیات تسطیح، آماده سازی معابر و جدول گذاری خیابانها برای اجرای طرح جدید در دست اقدام می باشد.