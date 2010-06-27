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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

انور الخلیل تاکید کرد :

پیوند مستحکم مردم و مقاومت لبنان/ لزوم حفظ عامل بازدارندگی در برابر اسرائیل

پیوند مستحکم مردم و مقاومت لبنان/ لزوم حفظ عامل بازدارندگی در برابر اسرائیل

یک نماینده پارلمان لبنان با تاکید بر ارتباط ناگسستنی مقاومت و مردم، خاطر نشان کرد : تقویت مقاومت و ارتش و حمایت از آنها، ضامن بازدارندگی در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،" انور الخلیل" نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: مقاومت جزء جدا نشدنی بافت ملی لبنان به شمارمی رود.

وی خاطر نشان کرد : مقاومت در نتیجه تجاوزگری ها و تهدیدهای مستمر رژیم صهیونیستی شکل گرفته است.
 
انور الخلیل تجاوزات مستمر رژیم اسرائیل به حاکمیت لبنان را محکوم کرد و از سازمان ملل متحد خواست به وظایفش برای پایان دادن به تجاوزگری های این رژیم و نقض مستمر قطعنامه های بین المللی عمل کند.

وی  تقویت مقاومت و ارتش و حمایت از آنها را ضامن بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی و جلوگیری از چپاول ثروتهای ملی لبنان به ویژه میدانهای کشف شده گاز طبیعی در آبهای منطقه ای لبنان توسط این رژیم دانست.
 
رژیم صهیونیستی در تلاش است با خلع سلاح مقاومت و گرفتن مهمترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدهای این رژیم از لبنان،  به اهداف توسعه طلبانه خود دست یابد.
کد مطلب 1107832

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