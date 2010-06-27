ترکیب بازیکنان مس همچنان مشخص نشده است

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: برای جذب بازیکنان لیستهایی با اولویتهای مختلف ارائه دادم که در برخی پستهای اولویت اول جذب نشده است با این وجود تمرین مس برای آمادگی لیگ برتر آغاز شده است و با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: سه بازیکن لیگ دسته اول نیز مد نظر مس کرمان قرارداد و با پایان مسابقات لیگ دسته اول مذاکره با آنها نیز آغاز می شود.

مرفاوی ادامه داد: من در مس نمی توانم معجزه کنم و هیچ زمان نیز قول قهرمانی نداده ام اما سعی خود را می کنیم که دوباره یکی از سهمیه های لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم.

وی گفت: برای رسیدن به این هدف نیز به بازیکنان مجرب و مناسب احتیاج داریم که باید دید تا پایان فصل نقل و انتقالات چه پیش می آید.

وی در خصوص برپایی اردوی مس در آنکارا نیز گفت: این اردو زمانی با ارزش خواهد بود که با حضور تمامی بازیکنان تشکیل شود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم دوری از مسائل حاشیه ای گفت: با هر گونه حاشیه سازی به شدت برخورد می کنم ضمن اینکه یکی از اولویتهای جذب بازیکن در مس نیز همین مسئله بوده است.