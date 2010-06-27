عملیات احداث مجتمع مسکونی بیماران سرطانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بعد از ظهر یکشنبه عملیات احداث این مجتمع در دو هزار و 947 متر مربع مساحت و دو هزار و 100 متر مربع زیربنا در پنج طبقه شامل 30 واحد اقامتی 35 متری با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی و مسئولان استانی آغاز شد.

دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راه ساختمان آذربایجان غربی در مراسم کلنگ زنی این مجتمع گفت: یکهزار و 500 شرکت عضو این انجمن جهت ساخت این مجتمع ده میلیارد ریال هزینه می کنند که پیش بینی می شود بهره برداری از این مجتمع تا دو سال آینده آغاز شود.

رضا محبوبی مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز در این مراسم ضمن تقدیر از مشارکت تشکل های غیر دولتی در امور عام المنفعه اظهار داشت: ضمن استقبال از این فعالیت های خیر خواهانه آماده هرگونه کمک در این زمینه هستیم .

