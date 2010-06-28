به گزارش خبرنگار مهر، تلفن همراه امروزه صرفا یک وسیله ارتباط صوتی بین کاربران نیست و کاربردهای مختلفی پیدا کرده است. به نحوی که استفاده از موبایل برای دسترسی به اینترنت و بهره‏ گیری از تمامی ظرفیت‌های شبکه جهانی وب حتی تماشای فیلم به‌صورت آنلاین توسعه یافته و تبدیل به‌وسیله‏ای برای مدیریت اطلاعات فردی و پایانه اطلاعاتی و پایگاه سرگرمی و تفریح شده است.

باید توجه داشت که گوشی موبایل آرشیوی قوی و منحصر به فرد است که دانسته‌ ها، توانایی‌ ارتباطی و دسترسی فرد را به اطلاعات به روز آشکار می ‌کند و به همین دلیل جدای از جنبه‌ های مدگونه و نوآورانه به ابزاری کارآمد و ضروری برای امور روزمره افراد تبدیل شده است.

امکانات سخت افزاری پرطرفدارتر از امکانات نرم افزاری

بررسی ها نشان می دهد که در ایران اکثریت خریداران گوشی های هوشمند (smart phone ) تنها به ویژگی‌های سخت‌افزاری آن مانند چند مگاپیکسل بودن دوربین، لمسی بودن یا نبودن گوشی، عمر باطری و مقدار حافظه و رم اهمیت می دهند و نسبت به هزینه ای که پرداخت می کنند ویژگی های نرم افزاری گوشی برایشان مهم نیست.

طبق تحقیقات صورت گرفته در بازار تلفن همراه تهران حدود 80 درصد کاربران ایرانی از قابلیت‌ های پیشرفته تلفن همراهشان آگاهی ندارند و اغلب کاربران تنها از 10 درصد قابلیت‌ های گوشی ‌هایشان استفاده می‌ کنند.

در بازار تهران تنها دوربین، حافظه، بلوتوث و نرم‌افزارهای پخش فایل صوتی و تصویری پرکاربردترین امکانات گوشی‌ ها محسوب می ‌شوند و ناگفته پیداست که دیگر قابلیت‌ های پیشرفته ارتباطی در گوشی‌ های هوشمند یا پشتیبانی فنی نمی ‌شوند یا اصلا طرفدار ندارند و به کار نمی ‌آیند.

در بررسی انجام گرفته از تعدادی کاربر موبایل مشخص شده که دسترسی به اینترنت، نحوه محاسبه زمان مکالمه و ساختن کلیپ های ویدیویی توسط نرم افزارهای موجود در گوشی از قابلیت هایی است که گاها مورد استفاده افراد قرار می گیرد.

طبق این تحقیقات بیش از نیمی از کاربران تنها از 10 درصد برنامه های موجود در گوشی خود استفاده می کنند و در برخی موارد از تمامی امکانات گوشی های نسل سومی هوشمند که آن را خریداری می کنند بی اطلاع هستند.

تمایل جوانان به استفاده از گوشی های هوشمند

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که افرادی که در میانگین سنی 18 تا 30 سال قرار دارند نسبت به سایر کاربران تمایل بیشتری به استفاده از قابلیت های پیشرفته گوشی ها دارند و بر همین اساس اکثریت خریداران گوشی های هوشمند در بازار تهران را جوان ها تشکیل می دهند و این در حالی است که بزرگسالان و سالمندان تنها به جنبه ارتباطی گوشی‌ های تلفن همراه توجه دارند و انواع ساده و قدیمی آن را تهیه می‌ کنند.

بابک عزیززادگان مدیر فروش گوشی های هوشمند HTC در بازار ایران به مخاطبان این گوشی ها اشاره کرد و با بیان اینکه مخاطبان گوشی های هوشمند متفاوت هستند به مهر گفت: برخی از مشتریان علاوه بر استفاده های کاربردی از گوشی های صفحه لمسی (تاچ اسکرین) به دلیل جنبه مدگونه این گوشی ها آن را خریداری می کنند اما برخی دیگر تنها کاربردهای نرم افزاری و سیستمی این گوشی ها برایشان مهم است.

وی افزود: طبق اطلاعات دریافتی از خریداران برند HTC مشخص شده که اکثر کسانی که این گوشی ها را خریداری می کنند دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر از آن بوده و به همین دلیل ویژگی های کاربردی این گوشی ها برایشان مهم است.

مدیرفروش HTC معتقد است که بخشی از خرید مردم برای گوشی های هوشمند به خاطر کنجکاوی است. این عده از گوشی های هوشمند مانند گوشی های معمولی تنها برای مکالمه استفاده می کنند و تنها به دلیل طرح و ظاهر این گوشی ها آن را خریداری می کنند.

عزیززادگان بر کاربردهای متفاوت گوشی های هوشمند نسبت به گوشی های معمولی در بازار تاکید کرد و گفت: سیستم عامل بکار رفته در این گوشی ها بسیار ارزشمند است و می تواند به عنوان یک کامپیوتر تمامی امکانات را در اختیار کاربران قرار دهد.

وی با بیان اینکه کاربران با استفاده از گوشی های هوشمند می توانند ایمیل چک کنند و روتر وای فای این گوشی ها امکان انتقال اینترنت را از گوشی به لپ تاپ فراهم می کند ادامه داد: گوشی های هوشمند فانتزی نیستند و به دلیل داشتن فایل های مهمی چون آفیس و حافظه بالا و قدرت پردازنده در حد رایانه استفاده می شوند.

پول هایی که به هدر می رود



اشکان افتخاری کارشناس بازار تلفن همراه معتقد است که حداقل ‪ ۳۰‬درصد از هزینه‌هایی که برای خرید گوشی تلفن همراه در ایران پرداخت می‌شود به دلیل نبود امکان استفاده از بسیاری از فناوریهای موجود در آن به هدر می‌رود.

وی به مهر گفت: در زمان حاضر فناوریهای جدید و پیشرفته‌ای بر روی گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور وجود دارد اما امکان استفاده از بسیاری از آنها وجود ندارد.

وی افزود: امکان بهره‌گیری مناسب و کم هزینه از سیستم اتصال به اینترنت با سرعت بالا و انتقال داده‌ها از جمله عکس در شبکه موبایل وجود ندارد و این در حالی است که قیمت نسبتا بالای بسیاری از گوشیهای موجود در بازار به دلیل وجود همین امکانات بر روی آنها است.

به گفته افتخاری بعد از امکان برقراری تماس، استفاده از شبکه‌های اطلاعاتی آنلاین از جمله اینترنت مهمترین و کاربردی‌ترین امکان موجود روی گوشی تلفن همراه می تواند باشد اما در کشورما به دلیل نبود شرایط لازم برای استفاده از این امکانات، عکس گرفتن و فیلمبرداری به کاربرد مهم گوشی میان کاربران تبدیل شده است.

در همین حال پیام دانش یکی از فعالان بازار موبایل یکی از دلایل استفاده نکردن از قابلیت های پیشرفته گوشی ها را عدم علاقه کاربران به کارآیی موجود در گوشی ها دانست و به مهر گفت: تنها امکاناتی همچون دوربین، حافظه و سیستم پخش کننده از قابلیت هایی محسوب می شود که بیشترین درصد استفاده کاربران را به خود اختصاص داده است.

وی معتقد است که عدم اطلاع رسانی در مورد نحوه کارکرد گوشی و امکانات آن توسط شرکت های توزیع کننده این گوشی ها از جمله دلایل این موضوع است و اگر شرکت های توزیع کننده اطلاع رسانی مناسبی در مورد برنامه ها و نرم افزار های موجود در گوشی به کاربران ارائه ندهند همچنان درصد بالایی از افراد با قابلیت های گوشی آشنا نخواهند شد.

از گوشه کنار دنیا

در همین حال اخبار منتشره از دیگر نقاط جهان نیز نشان می دهد که مردمان دیگر کشورها مانند آمریکا نیز از امکانات گوشی های پیشرفته استفاده نمی کنند .

طبق تحقیقات موسسات npd group ، حدود 45 درصد از کاربران تلفن همراه در آمریکا ترجیح می دهند از موبایلشان فقط برای مکالمه استفاده کنند و تنها 20 درصد کاربران از همه کاربردهای چند رسانه ای دستگاه تلفن همراه شان همچون موسیقی، ویدیو، مرور وب و دیگر قابلیت های آن استفاده می کنند.

این تحقیقات نشان داده که 34 درصد کاربران امریکایی نمی دانستند که حافظه گوشی آنها قابلیت ارتقا دارد، 28 درصد از اینکه می توانستند با گوشی خود برنامه های ویدیویی را تماشا کنند اطلاعی نداشتند و 12 درصد هم نمی دانستند که می توانند از طریق وای فای به اینترنت وصل شوند.

طبق این گزارش حدود 23 درصد افراد مطمئن نبودند که دستگاه تلفن همراه آنها دارای GPS است و حدود 21 درصد کاربران نمی دانستند که تلفن همراه آنها قابلیت پخش موسیقی دارد. این در حالی است که 71 درصد همه دستگاه های خریداری شده توسط کاربران در آمریکا قابلیت پخش برنامه های تلویزیونی را دارد، حافظه 60 درصد آنها قابل ارتقا است و 55 درصد از فناوری GPS پشتیبانی می کند.

تلاش برای شناساندن کاربردهای گوشی های هوشمند

حمیدرضا نیکدل مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران معتقد است که قسمت عمده گوشی های امروز بازار را گوشی هایی با قابلیت کامپیوتر متحرک تشکیل می دهند که این امکانات با توجه به نیاز اشخاص باید اطلاع رسانی شود.

وی به مهر گفت: برای استفاده از سرویس های مختلف گوشی های هوشمند باید سطح آگاهی خریداران از امکانات گوشی ها را با آموزش بالا ببریم اما در شرایط فعلی این آگاهی رسانی صورت نمی گیرد.

مدیر روابط عمومی نوکیا در ایران در مورد اقدامات این شرکت برای شناساندن کاربردهای مختلف گوشی های هوشمند این برند در بازار گفت: در گذشته گوشیهای موبایل صرفآ به عنوان وسیله ای برای ارتباطات صوتی مورد استفاده قرار می گرفتند اما امروزه می توان به سادگی ادعا کرد که گوشی های هوشمند جدید ، کامپیوتر را در دستانمان قرار داده اند که به این گوشی های هوشمند کامپیوتر های موبایل نیز اطلاق می شود.

باید توجه داشت که زمانی که یک گوشی پیشرفته وار بازار می شود عموم مردم در مورد نحوه عملکرد استفاده از آن آشنایی ندارند و این وظیفه شرکتهای توزیع کننده گوشی تلفن همراه است که اطلاعات و آموزش های مناسب را به کاربران ارائه دهند.

در این حوزه اطلاع ‌رسانی شرکت‌‌های واردکننده و نهادهای مسئول در این حوزه امری ضرورتی است که با توجه به برنامه‌ های توسعه کشور و اهدافی نظیر تحقق دولت و شهروند الکترونیکی پررنگ‌تر نیز می ‌شود. ضمن اینکه ایجاد زیرساختهای لازم برای بهره مندی از امکانات گوشیهای امروزی موبایل یک امر ضروری است.

................................................

گزارش: معصومه بخشی پور