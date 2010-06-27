به گزارش خبرنگار مهر در قم، جعفر فرشچی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مشاور طراحی شهرک نمونه الغدیر قم پیش از این انتخاب شده است، خاطرنشان کرد: مشاور طراحی این شهرک در حال نهایی کردن طرح خود است و با اتمام تهیه این طرح، طی دو ماه آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی شهرک نمونه الغدیر هستیم.
وی با بیان اینکه واگذاری قطعات این شهرک در دهه فجر سال جاری آغاز میشود، یادآور شد: این شهرک با مساحت دو هزار هکتار در کیلومتر 45 جاده قدیم قم تهران قرار دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم با بیان اینکه واحدهایی که در این شهرک صنعتی مستقر میشوند، مربوط به صنایع مختلفی هستند، ادامه داد: ایجاد این شهرک از مصوبات سفر هیئت دولت به استان قم به شمار میرود که از نظر تأمین زیرساختها دارای شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری است.
وی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با نوسازی صنایع و جلوگیری از استقرار کارخانجات با دستگاههای فرسوده در شهرک صنعتی نمونه الغدیر اظهار داشت: واحدهایی به این شهرک صنعتی منتقل میشوند که جواز تأسیس دریافت کرده باشند و واحدهایی که جواز تأسیس دریافت میکنند، به دنبال استفاده از دستگاههای بهروز هستند، از این رو کنترل از این طریق انجام میپذیرد.
فرشچی همچنین در ارتباط با وضعیت آمادهسازی شهرک چاپ و نشر قم خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی احداث این شهرک آغاز شده است و واگذاری قطعات آن همزمان با هفته دولت آغاز میشود.
وی مساحت این شهرک را 200 هکتار ذکر کرد و ادامه داد: به دنبال امضای توافقنامهای با شرکت تعاونی چاپخانهداران قم هستیم تا از ورود چاپخانههایی که فاقد تکنولوژی روز دنیا هستند به این شهرک جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم در پاسخ به سؤالی در ارتباط با وضعیت شهرک فناوری اطلاعات قم تصریح کرد: این شهرک در حال طراحی قرار دارد و پس از طراحی عملیات اجرایی احداث آن آغاز میشود.
وی در ارتباط با وضعیت شهرک درودگران در قنوات اظهار داشت: این شهرک در زمینه تامین آب و برق با مشکل مواجه شده است و در حال رایزنی برای رفع این مشکلات هستیم.
فرشچی، آب و برق را از نیازهای اولیه شهرک درودگران دانست و گفت: برای آن که برخی از صنوف آلاینده را از شهر خارج کنیم، باید بسترهای لازم انجام این کار را فراهم کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم از آغاز عملیات اجرایی شهرک صنعتی نمونه قم با عنوان الغدیر طی دو ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جعفر فرشچی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مشاور طراحی شهرک نمونه الغدیر قم پیش از این انتخاب شده است، خاطرنشان کرد: مشاور طراحی این شهرک در حال نهایی کردن طرح خود است و با اتمام تهیه این طرح، طی دو ماه آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی شهرک نمونه الغدیر هستیم.
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